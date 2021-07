Stecchi salta 5,40 nel test pre-olimpico

Il test dell’astista azzurro a Castelporziano, al rientro dopo dieci mesi

16 Luglio 2021

(da fidal.it) Si conclude con la misura di 5,40 il test pre-olimpico dell’astista azzurro Claudio Stecchi (Fiamme Gialle). A Castelporziano (Roma), sulla pedana dei suoi allenamenti, nel centro sportivo delle Fiamme Gialle, il finalista mondiale di Doha supera l’asticella al secondo tentativo e poi prova per tre volte la quota successiva di 5,50, senza però riuscire a oltrepassarla. Nella stessa gara, 5,40 anche per il campione italiano Ivan De Angelis (Fiamme Gialle) e per l’argentino campione sudamericano German Chiaraviglio.

“Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più - le parole di Stecchi - Però l’entrata a 5,40 non è male anche perché in qualificazione a Tokyo comincerò la gara più o meno a quella quota. Devo solo cercare di avvicinarmi di più ai salti che faccio in allenamento”. Per il fiorentino, 29 anni, era il rientro in gara a distanza di dieci mesi dall’ultima volta, cioè dalla serata di Chiari dello scorso 8 settembre, quando raggiunse quota 5,82 per la prima volta in carriera. In febbraio, Stecchi si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere i problemi al ginocchio sinistro.