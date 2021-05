Show Sabbatini. Re trionfa con la 4x400 maschile

In Polonia l'Italia chiude seconda agli Europei a Squadre. Gaia Sabbatini vince i 1500 di carattere mentre la 4x400 con Davide Re si prende il massimo punteggio tra gli uomini. Ok anche gli altri laziali in gara oggi

30 Maggio 2021

Una magnifica Italia coglie il secondo posto nel Campionato Europeo a squadre di Chorzow (Polonia), mancando l’appuntamento con la vittoria, andata alla Polonia, per soli due punti e mezzo (181,50 contro 179) al termine di due vibranti giornate di gara. La Gran Bretagna è terza (174), davanti a Germania (171), Spagna (167), Francia (140) e Portogallo (97,5). Mai l’Italia era salita sul podio da quando la vecchia Coppa Europa Bruno Zauli (che aveva classifiche maschili e femminili separate: gli uomini furono secondi a Parigi 1999) si è trasformata in Campionato a squadre. Bene il Lazio che vince con i 1500 di Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre) e con la 4x400 maschile in cui c'è Davide Re. COME E' ANDATO IL DAY1

4x400 uomini- Si chiude in bellezza, con gli azzurri che conquistano l’ultima gara: la 4x400 maschile, come due anni fa nell’edizione di Bydgoszcz. Convincente la frazione iniziale di Davide Re, mentre è uno scatenato Alessandro Sibilio a passare dalla terza alla prima posizione che l’Italia conserva fino al traguardo: infatti Edoardo Scotti incrementa il vantaggio e Vladimir Aceti rimane al comando (3:02.64 il tempo) davanti alla Spagna (3:03.10) e alla Polonia (3:03.43) che risale per difendere la leadership in classifica, invece la Gran Bretagna esce di scena all’ultimo cambio. Ottimo il bilancio azzurro anche sul piano individuale, con otto vittorie e diciannove piazzamenti nei primi tre. Nella premiazione finale è la capitana Chiara Rosa che riceve il trofeo per il secondo posto di squadra, il migliore di sempre per l’Italia.



4x400 donne- Buon terzo posto delle azzurre nella staffetta del miglio. Un quartetto lanciato da Alice Mangione, con Eleonora Marchiando che si trova quarta e recupera una posizione al cambio con Petra Nardelli, mentre Raphaela Lukudo completa l’opera in 3:29.05 davanti alla Germania (3:29.55) e le polacche (3:26.37) si aggiudicano il duello per il successo con le britanniche (3:27.16). Quando mancano due gare, Italia terza (169) ma con gli stessi punti della Gran Bretagna che è seconda (169), in testa la Polonia (172,5).



1500 donne - Terzo successo della giornata e settimo in totale, per una squadra italiana sempre in lotta nelle primissime posizioni della classifica. Esulta ancora un’azzurra nel mezzofondo femminile: a festeggiare nei 1500 metri è Gaia Sabbatini, che sorprende avversarie più quotate con una grande prova di carattere. Non riesce a farsi subito spazio nella volata finale, ma poi si crea un varco nel rettilineo e allunga per imporsi in 4:14.87 sulla portoghese Salomé Afonso (4:15.08) e sulla spagnola Marta Perez (4:15.24), quando ricomincia a piovere sulla pista di Chorzow. Incontenibile la gioia della bionda teramana, protagonista a livello internazionale dopo i recenti progressi cronometrici (4:08.14 al meeting di Ostrava): forse la vittoria meno attesa tra quelle azzurre, non per questo meno bella. Punti pesanti per la classifica: Italia terza (156) con sei punti sulla Germania (150), all’inseguimento di Polonia (162,5) e Gran Bretagna (158).



FALLONI - Il romano dell'Aeronautica, Simone Falloni, che ha un PB di 76,33 chiude quinto con 72,25. Vittoria polacca a 82,98 con Fajdek che sigla anche il record della Coppa Europa.



LAZIALI IN GARA

Domenica 30 maggio

13.04 - Simone Falloni (martello)

15.22 - Gaia Sabbatini (1500)

15.53 - 4x400 donne (Alice Mangione, Eleonora Marchiando, Petra Nardelli, Raphaela Lukudo)

16.05 - 4x400 uomini (Davide Re, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti, Vladimir Aceti)

DIRETTA TV - Gli Europei a squadre di sabato 29 e domenica 30 maggio a Chorzow, in Polonia, saranno trasmessi in tv con diretta integrale su RaiSport (canale 58) e con un’ampia copertura anche su RaiSport + HD (canale 57). Di seguito la programmazione prevista.

domenica 30 maggio

8.00-11.30 replica RaiSport + HD e RaiSport

12.55-16.20 diretta tv RaiSport (canale 58)

14.45-15.50 diretta tv RaiSport + HD (canale 57)

12.55-16.25 diretta RaiSport web

LE BIO DEI 54 AZZURRI PER GLI EUROPEI A SQUADRE 2021 (download | pdf)

START LIST E RISULTATI - FOTO (di Giancarlo Colombo/FIDAL)

LA SQUADRA AZZURRA/Italian Team - ORARI DEGLI AZZURRI - LA PAGINA EA DELLA MANIFESTAZIONE - STATISTICS HANDBOOK