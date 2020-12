Screening con test rapidi anti-covid a Caracalla

Successo per l'iniziativa sostenuta da FIDAL Lazio e promossa da Medica Group con Assessorato allo Sport di Roma Capitale, Fondazione Geronimo Stilton, SGM Italia, FIMMG, Asilo Savoia

20 Dicembre 2020

Test anti-covid rapidi per famiglie, ragazzi, bambini e atleti. Un successo, questa mattina, l’iniziativa “Un test per un sorriso” che si è tenuta nello stadio d’atletica Nando Martellini, Terme di Caracalla, gestito da FIDAL Lazio. Nel cuore di Roma una campagna sanitaria assolutamente gratuita per i tanti partecipanti che, seguendo un percorso nel pieno rispetto delle norme anti-covid e su prenotazione – si sono sottoposti a tamponi rapidi (test sierologico) per regalarsi un Natale più sereno.

Lo screening day “Un test per un sorriso” di oggi, domenica 20 dicembre, è un’iniziativa di Medica Group (MG), importante realtà della sanità del Lazio, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport di Roma Capitale, in partnership con FIDAL Lazio (Federazione Italiana di Atletica Leggera), “Fondazione Geronimo Stilton”, SGM Italia, FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e ASP Asilo Savoia (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona).

“L’obiettivo è quello di sostenere privatamente lo sforzo della sanità pubblica mettendo gratuitamente a disposizione di tanti bambini e famiglie la possibilità di testarsi per poter vivere questo periodo con un pizzico di maggiore sicurezza e tranquillità” fanno sapere gli organizzatori dell’evento, molto sentito e partecipato a cui hanno dato il loro apporto anche le forze dell’ordine.

“Un’altra manifestazione di successo dentro lo stadio Martellini Terme di Caracalla – dice il presidente di FIDAL Lazio, Fabio Martelli, presente durante la mattinata di screening – siamo felici di poter sostenere famiglie, bambini e atleti in un momento così difficile per tutto il Paese e per il mondo intero. Questo test servirà per donare un po’ di serenità in questo Natale in cui siamo chiamati a un altro sacrificio, senza poter vivere le Feste come vorremmo e come siamo abituati. Sacrificio che ci poterà, sono certo, presto alla normalità. Lo screening odierno che abbiamo sostenuto con grande trasporto è un piccolo tassello per donare a ragazze, ragazzi e famiglie, un momento più spensierato”.

ch.di.