Scalata delle Costarelle, vittoria Mallozzi-Cocco

Ad Arce un grande percorso e una bella partecipazione. Ecco chi si è imposto nell'evento organizzato da Atletica Arce. Ricordato Walter Corsetti. Il racconto della giornata

10 Dicembre 2021

di Moreno Saddi

Ad Arce (Frosinone), mercoledì 8 dicembre si è svolta la prima edizione della manifestazione, La Scalata delle Costarelle, sulla distanza di 8 km. Organizzata dall’Atletica Arce del presidente Roberto Colantonio, con il patrocinio dei Comuni di Arce e Rocca D’Arce.

IL PAESE - Arce è un centro agricolo delle colline orientali della media Valle del Liri. Il territorio è prevalentemente collinare ed è attraversato dai fiumi Liri e Sacco. Il centro storico è adagiato sulle pendici sud-occidentali del monte di Rocca d'Arce. Dal secondo dopoguerra l'abitato si è spostato verso valle; le nuove abitazioni sono state costruite lungo la strada statale della Via Casilina.

IN RICORDO DI CORSETTI - La partenza è stata preceduta da un breve saluto del Sindaco di Arce, Luigi Germani, per poi tenere un minuto di raccoglimento per la scomparsa nei giorni scorsi di uno dei fondatori dell’Atletica Arce Walter Corsetti.

COME E’ ANDATA – Il clima è stato clemente per tutta la durata della gara. Alla manifestazione era presente tanta gente schierata lungo i tornanti del percorso, per poi convergere verso il traguardo.

Un centinaio di podisti ha gareggiato sulla distanza di 8 chilometri, nell’affascinante percorso panoramico stradale; abbastanza impegnativo ma non troppo visto l’altimetria della gara! Tutta la manifestazione si è svolta nel massimo rispetto del Protocollo Covid-19! Gli atleti sono venuti in possesso del pettorale dopo controllo del Green pass come da regolamento. Lodevole la corsa dell’atleta, Agnieszka Malgorzata Woital, da quando è diventata mamma ha continuato a correre con il passeggino bene attrezzato insieme al suo piccolo Samuel: “Voglio che il mio bimbo impari ad amare la natura!” ha detto.

AL TRAGUARDO – Vanno forte gli atleti della Polisportiva Ciociara Antonio Fava, con la vittoria di Francesco Mallozzi, in splendida forma al traguardo in 29:28, secondo posto per il compagno di squadra, Ibrahim Fane (30:10), staccato di una quarantina di secondi da Mallozzi; i complimenti per loro arrivano dall’ex atleta azzurro Franco Fava, sulla pagina Facebook della società ciociara. Al terzo posto il forte atleta di casa, Alfonso Marcoccio (Atletica Arce/30:15). Per le donne, grande gara di Carla Cocco dell’Atletica Città dei Papi, con l’ottimo tempo di 34:56. Molto distanziate arrivano al traguardo: Arianna Fraioli (Atletica Arce/35:43) e Alessandra Scaccia (Atletica Colleferro-Segni/35:55).

AL PODIO - Le premiazioni sono state effettuate dal Sindaco di Rocca d’Arce, la Prof.ssa Rita Colanfrancesco con tutti gli assessori e il presidente del consiglio comunale Dott. Rocco Pantanella.