Savona: Jacobs storico. Abeykoon e Randazzo top

In Liguria il record italiano dello sprinter che si allena a Roma. Grande risultato per Abeykoon: 10.15, record dello Sri Lanka. Bene anche Randazzo che nel lungo vola a 8,05. I risultati dei laziali

13 Maggio 2021

Il meeting di Savona resterà alla storia per Marcell Jacobs e il suo record italiano dei 100 metri 9.95 (leggi qui – approfondimento). Ma non mancano le prestazioni interessanti nel meeting ligure degli atleti dalla nostra regione. Come Yupun Abeykoon, il cingalese dell’Atletica Futura Roma allenato da Claudio Licciardello che in qualificazione corre 10.13 (+2.2) e poi sigla un 10.15 (+1.4) che non solo è il nuovo PB ma è anche il nuovo record nazionale dello Sri Lanka.

Un 400 da terzo posto per Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) con 47.00 (gara vinta da Vladimir Aceti, Fiamme Gialle, con 46.51). E terzo anche Victor Curcuianu negli 800: il romano di ACSI Campidoglio Palatino si ferma a 1:49.81, un secondo sopra il PB.

Ventoso il crono dei 110hs ostacoli: +2.8 per il 13.42 di Andrew Pozzi (primo), il britannico di casa a Formia, e per lo junior dell’Esercito Lorenzo Simonelli, a 13.91, terzo dietro a Fofana (Fiamme Oro, 13.84).

Nel giro con barriere quarto posto per il romano di Sport Race, ma di casa negli States, Gabriele Montefalcone: per lui 50.37 (ha un PB di 50.17) nella gara vinta Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle, personale a 49.25).

Al femminile, nei 200 dominati da Dina Asher Smith in 22.56 (nuovo meeting record), la bulagara reatina Ivet Lalova-Collio a 23.71 (quarta). Secondo posto e personale a 52.54 per Alice Mangione, portacolori siciliana dell’Esercito di casa Roma; quarta un’altra azzurra dell’Esercito, Raphaela Lukudo (con 53.58).

Nel salto in lungo, vittoria a Filippo Randazzo: 8,05 (+0.4) al primo salto nel meeting che gli ha regalato il Pb l’hanno scorso a 8,12; settimo Andrew Howe con 7,39 (+1.3). Nell’alto, quarta Erika Furlani: la reatina delle Fiamme Oro a 1,81 (ha un PB da 1,94).

ch.di.