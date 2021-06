Sabato un nuovo seminario con FIDAL Roma

Il CP Roma offre la chance ai tecnici di aggiornarsi. Numerosi i seminari. Il prossimo è il 19 giugno dal titolo ''Propriocettività generale e tecnica specifica''

16 Giugno 2021Continua lain sinergia con il Centro Studi del CR FIDAL Lazio. La formazione a 360 gradi è una delle linee d’azione qualificanti del programma del nuovo Consiglio Provinciale, in particolare l’intervento su specifici ambiti della formazione degli istruttori ai quali le società giovanili affidano i loro atleti più giovani, quelli che si affacciano per la prima volta al nostro sport.In questo primo ciclo di interventi si è ritenuto fondamentale trattareritenutenella professione di educatore/allenatore: la conoscenza della tematica dello schema corporeo e motorio, la consapevolezza del movimento all’interno di uno spazio organizzato, il controllo del corpo in condizioni non usuali, l’avviamento alle diverse discipline atletiche seguendo l'evoluzione gestuale. Su queste tematiche vengono quindi proposti(due nel mese di giugno e 4 tra settembre e dicembre 2021) inseriti all’interno di una logica di crescita della conoscenza del corpo e di gestione consapevole.Avanti con il secondo seminariodalle 8:30 alle 13:00 presso l’impianto della Sapienza Sport Tor di Quinto in via delle Fornaci di Tor di Quinto,64). Il tema è "Propriocettività generale e tecnica specifica". La percezione del proprio corpo durante il movimento avviene attraverso la consapevolezza delle sensazioni: queste informano il sistema nervoso centrale dello stato di ogni singolo segmento ed articolazione del corpo; imparare a gestire le sensazioni/percezioni, assicura un controllo del gesto ai massimilivelli.Questo il programma dei sei seminari:"Propriocettività Generale e Tecnica Specifica""Elementi di Acrobatica di Base""I Piccoli Attrezzi Classici nella strutturazione dell’immagine del corpo""Avviamento Generale ai Lanci, ai Salti e alle Corse""Test di Valutazione nella 1a Categoria Giovanili"