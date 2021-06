Rovereto tricolore per i laziali: tutti i protagonisti

Da Benati a Coiro, da Bruni a Simonelli e poi Montefalcone, Re, Sabbatini, Fortunato, Derkach, Bianchetti, Aniballi e Carnevale: questi e altri i laziali che possono ambire alle medaglie

24 Giugno 2021

di Lorenzo Bufalino

Il campionato Italiano assoluto è sempre importante, ancor di più ogni quattro anni, quest’anno cinque. Dallo stadio della Quercia a Rovereto ultimo appuntamento per trovare non solo la maglia di campione italiano, ma anche l’appuntamento per raggiungere il sogno olimpico. I laziali sono pronti per il weekend tricolore numero 111, e se la dovranno vedere con gli oltre 1000 atleti gara presenti. Tante le punte, da Davide Re (Fiamme Gialle) passando per la primatista dell’asta Roberta Bruni (Carabinieri) e per Dariya Derkach (Aereonautica) a caccia di quel centimetro mancante per Tokyo. Poi tanti giovani con Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) ed Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) per trovare il posto con la staffetta del miglio.

VELOCITA’ – Partiamo dalla velocità, e come non parlare della gara dei 400 metri che per i Laziali porta sempre grandi risultati. Davide Re (Fiamme Gialle) parte da favorito con il miglior tempo stagionale, tempo di 45.76 che vuole sicuramente abbassare. Se la dovrà vedere con tanti giovani arrembanti, tra cui anche Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) arrivato vicino al personale poche settimane fa a Grosseto dove in occasione dei campionati assoluti aveva trovato proprio la prima medaglia assoluta. Per lui in gioco anche un posto per le staffette olimpiche. Altra atleta a caccia di un posto per le olimpiadi è Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) che in gara nei 400 metri, dopo il personale corso sugli 800 metri a Nembro, pronta a scendere nuovamente sotto i 53” anche nel giro di pista. Negli ostacoli occhio al romano degli States Gabriele Montefalcone (Sport Race).

Dopo alcuni anni di ambientamento nel college americano, Montefalcone è tornato ai livelli che lo avevano visto protagonista nelle categorie giovanili. Quest’anno è arrivato a rompere il muro dei 50” sul giro di pista con barriere, ed ora vuole la medaglia assoluta. Nella gara più corta degli ostacoli, Lorenzo Ndele Simonelli (Esercito) e Giulia Latini (Carabinieri) cercano una finale per lottare per il podio.

MEZZOFONDO – Anche nel mezzofondo quanto Lazio. Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre) è stata una delle protagoniste dell’ultimo mese di atletica azzurra, tra la vittoria in Coppa Europa per nazioni e il grande personale riscritto al Golden Gala. Nei 1500 metri vuole l’oro, mentre al maschile cerca l’oro Mohamed Zerrad (Biotekna Marcon). Anche negli 800 metri donne iscritta Eloisa Coiro che dovrebbe però concentrarsi sulla distanza più corta. Nella marcia tra i favoriti della 10 km Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) che si è preso già il pass per le Olimpiadi nella 20 km su strada.

SALTI – Nelle pedane dello stadio della Quercia, ci sarà caldo molto caldo. Salti in fermento in Italia in questo ultimo periodo, grazie anche a Roberta Bruni (Carabinieri) che in due settimane fa ha riscritto due volte il primato nell’asta salendo a Rieti fino a 4,70, ma anche grazie ai due triplisti Dariya Derkach (Aereonautica) e Simone Forte (Fiamme Gialle). La Derkach cerca l’ennesimo titolo assoluto, ma soprattutto ricerca quel centimetro maledetto per Tokyo. A Rieti l’atleta di stanza a Formia ha saltato a 14,31, contro i 32 cm richiesti per essere già in volo per il Giappone.

Forte invece, dopo anni di infortuni è tornato uno dei protagonisti delle pedane in Italia. Nella gara dei tricolori under 23 nel salto triplo, il romano fuori gara, ha saltato il personale a 17,07, prima volta sopra i 17 metri che lo gettano con uno sguardo anche verso il minimo olimpico fissato a 17,14. Tra le protagoniste anche Sonia Malavisi (Fiamme Gialle) attesa al solito duello in pedana con Roberta Bruni mentre tra i ragazzi sempre nell’asta, a caccia del titolo Ivan De Angelis (Fiamme Gialle) salito fino a 5,35 e Alessandro Sinno (Aereonautica). Nel lungo Andrew Howe (Aereonautica) dà forfait per un problema al “solito” tendine d’Achille. Cerca la medaglia Erika Furlani (Polizia) nell’alto femminile, dove proprio la settimana scorsa ha raggiunto lo stagionale a Rieti con 1,88. In gara anche i giovani Mattia Furlani (Studentesca Milardi) nell’alto e Federico Bonanni (Studentesca Milardi) fresco di over 5 metri.

LANCI – Tra i capofila stagionali del settore lanci c’è Simone Falloni (Aereonautica) che nel martello quest’anno è arrivato a 76,33, e a Rovereto sarà aspettato ad un altro duello con Marco Lingua. Tra gli altri uomini in gara, per una finale ci sono Sebastiano Bianchetti (Polizia) nel peso e Giovanni Bellini (Studentesca Milardi) nel giavellotto. Tra le donne occhio al disco con Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre) e la reatina Valentina Aniballi (Esercito) mentre nel peso Martina Carnevale (Studentesca Milardi) vuole sia medaglia che primo over 16 metri. Nel giavellotto torna a lanciare sul suolo Italiano Sara Zabarino (ACSI Italia Atletica) dopo la stagione dell’NCAA in America culminata con una finale.