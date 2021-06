Rovereto, Derkach che oro! C'è il minimo olimpico

A Rovereto altri due titoli, nel triplo donne e nei 1500 uomini con il romano Zerrad. Argento Montefalcone e Carnevale; bronzo Falloni, Malavisi, Visca. 19 medaglie laziali: 6 ori. Mattia Furlani al primato regionale U18 nell’alto: 2,16

27 Giugno 2021

di Lorenzo Bufalino

Conclusa questa sera l’edizione numero 111 del campionato tricolore assoluto. A Rovereto nel terzo dei tre giorni di gare arrivano altri due titoli con Derkach e Zerrad.Una delle protagoniste di giornata è stata Dariya Derkach che con il suo 14,47 si prende oro, pass olimpico e quarta migliore prestazione all-time nel triplo in Italia. Oro anche per Zerrad nei 1500 metri uomini, con una sontuosa progressione. Sono alla fine 19 le medaglie in totale: 6 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Da segnalare anche il primato regionale allievi di Mattia Furlani nell’alto con 2,16.

DERKACH URLO OLIMPICO – Lo stava aspettando da quasi due settimane, un po' di sfortuna nei centimetri e a Rovereto anche il vento non gli stava dando una mano. Dariya Derkach (Aereonautica) dopo il 14,31 di Rieti, a un cm dal pass olimpico, trova la misura al terzo giro di salti degli Assoluti. Primo hop-step-jump a 14,32 al centimetro, con vento però che spinge di uno 0.1 di troppo. Poi il secondo salto 14,31: buono il vento nella norma, ma 1 cm ancora distante da Tokyo. Fantastico però il terzo salto a 14,47/+0.5, con una rincorsa perfetta ed un bellissimo jump. Con questa misura, la laziale diventa la quarta atleta migliore di sempre in Italia dietro Martinez, Lamantia e Fiona May.

ZERRAD CHE ORO! – Una gara bellissima quella dei 1500 metri, tirata dal primo all’ultimo metro per provare a fare il tempo che conta. A spuntarla con una grande progressione è il laziale Mohamed Zerrad (Biotekna Marcon), cresciuto molto negli ultimi anni alla Campidoglio Palatino e poi tesserato con il club veneto.

Un 300 metri finali da protagonista per Zerrad che supera poi nell’ultimo rettilineo la concorrenza avversaria con il tempo di 3:39.31.

GRANDE MONTEFALCONE – Un’ annata da ricordare per il romano Gabriele Montefalcone (Sport Race). Tra i più attesi della gara dei 400 ostacoli, dopo le ottime prove tra America dove ha corso nell’NCAA e i meeting internazionali in Italia, il romano laureato in fisica negli States centra l'argento nel giro di pista con barriere. Prima medaglia assoluta per Montefalcone che lotta contro il favorito e vincitore Alessandro Sibilio, sfiorando nuovamente il muro dei 50” con il tempo di 50.20.

CARNEVALE ARGENTO – Nel getto del peso donne, è bastato il primo lancio a Martina Carnevale (Studentesca Milardi) per conquistarsi la medaglia di argento. 15,42 per la ragazza di Pontecorvo, poi cinque nulli a tentare di superare finalmente i 16 metri. Quinta invece la neo atleta dell’Esercito Benedetta Benedetti (Esercito), che conclude con un miglior lancio a 13,89.

FALLONI TERZO – Nella prima gara del pomeriggio, quella del martello uomini, tutto si decide nelle ultime tornate di gare. Simone Falloni (Aereonautica) passa in testa al quarto turno con 72,68, per poi essere superato da Marco Lingua.

Grande sfida sempre tra i due, con il giovane Olivieri che si migliora al sesto turno, poco dopo il miglior lancio di giornata di Falloni con 72,83 che lo fa chiudere in terza posizione finale.

MALAVISI AL BRONZO – Nella gara del salto con l’asta donne, priva della primatista Italiana Roberta Bruni, la migliore delle laziali è stata Sonia Malavisi (Fiamme Gialle) che chiude al terzo posto. Per la romana misura di entrata a 4,05, poi buon il primo salto a 4,20. Fatale per il secondo posto l’errore a 4,30 superato al secondo tentativo. Sesta invece Maria Roberta Gherca (Nissolino Sport) con 4,15.

IL RITORNO DI VISCA – Una bella notizia arriva dalla pedana del giavellotto femminile. Dopo mesi difficili è tornata al meglio la campionessa Europea under 20 del 2019, Carolina Visca (Fiamme Gialle). Terzo posto per la laziale con 54,20 con cui si lascia alle spalle al quarto posto Sara Zabarino (ACSI Italia Atletica) altra atleta che quest’anno è stata protagonista in NCAA. Per lei 52,96.

FURLANI PRIMATO REGIONALE – Al primo campionato tra i grandi Mattia Furlani (Studentesca Milardi) si diverte e fa divertire nella pedana dell’alto. Un grande quinto posto finale, stessa misura del terzo e del quarto, ed un 2,16 con cui ritocca il primato regionale di categoria e minimo anche per i mondiali under 20 di Nairobi.



QUANTI SORRISI - Marco Isidoro Mascali (Atletica Futura Roma) trova la finale dei migliori otto nel disco maschile. Il siciliano del club romano, lancia al secondo turno a 47,15 con cui chiude ottavo dopo i primi tre turni. Negli ultimi tre lanci non si migliora rimanendo così in un comunque ottavo posto. Nel triplo uomini chiudono gli otto Daniele Cavazzani (Studentesca Milardi) sesto con 15,79/+1.5 e Simone Forte (Fiamme Gialle) settimo con 15,77/-0.5. Nelle gare dei 3000 siepi bene Sveva Fascetti (Fiamme Gialle Simoni) quinta con 10:26.77 ed al maschile tra gli otto anche Tito Marteddu (Liberatas Unicusano Livorno) sesto con 9:03.69.