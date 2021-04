Roma e Latina: si comincia! Gran weekend

Stagione outdoor al via. Al Rosi e al Campo Coni atleti di ogni categoria si confrontano su distanze spurie e non. Grandi lanci a Latina, salti e corse in evidenza nella Capitale

09 Aprile 2021

La stagione outdoor al via. Roma e Latina con il Paolo Rosi e il Campo Coni di via Botticelli sparano lo start delle gare all’aperto, con due meeting primaverili tra distanze spurie e non solo. Il Lazio, così, si rimette in moto dopo gli appuntamenti, anche tricolori, indoor. Eventi del weekend a porte chiuse e accesso contingentato per i soli autorizzati.

LATINA - Al campo Coni di via Botticelli appuntamento sabato dalle 15.40. Spazio alle gare cadetti (150 - 1000 - Asta - Lungo - Disco - Martello - 4x100) e per 80 - 300 - 2000 - asta - lungo - martello - peso, delle altre categorie. Tra i più attesi, nelle corse, Fabio Massimo Mastracci (Nissolino Sport) sui 300, Mario Roani (Nissolino Intesatletica) sui 2000; l’allieva triplista Claudia Tessitore (Formia Atletica) si cimenterà sugli 80 mentre spazio a Denise Iagnocco (Nissolino Intesatletica) sui 300 con accredito a 44.24.

Nei salti, in azione l’allievo Davide Zuliani (Nissolino Intesatletica), che prepara le prove multiple cominciando nell’asta; tra gli assoluti, nel lungo, spazio a Riccardo Fugallo e Paolo Morseletto dell’ACSI Campidoglio Palatino. Nel lungo da seguire la junior di Nissolino Sport Giulia Dovarch. Lanci di grande interesse: nel martello il romano Simone Falloni (Aeronautica) con 74,13 d’accredito. Da seguire, sempre nel martello, lo junior Gino Gioia (Fiamme Gialle Simoni/accredito a 51,19) e gli allievi Penzo, Camilli, Delgado Sanchez e Visca (Fiamme Gialle Simoni). Nel disco da 2 kg bella sfida con Giovanni Faloci (Fiamme Gialle Simoni) e Nazzareno Di Marco (Fiamme Oro). Nel peso spazio la campionessa italiana indoor junior Benedetta Benedetti con 14,24 d’accredito; nel martello da 3 kg occhio a Giulia Rossi (Fiamme Gialle Simoni)/56,51 d’accredito) e nel disco in gara Eleonora Cassalini (ACSI Italia Atletica).

[ISCRITTI/RISULTATI – PROGRAMMA ORARIO]



ROMA – Al Paolo Rosi si inizia alle 11 di domenica fino alle 17.45: chiude il miglio. Le gare dei cadetti: 80, 200hs, 300, salto in alto, salto con l’asta, giavellotto, getto del peso. Le gare degli assoluti: 150, 200hs, 500, miglio, triplo, salto con l’asta, giavellotto, getto del peso. Tra i cadetti in pista il triplista Aldo Rocchi (Atletica Tiburtina) che si cimenterà nei 200hs U16. Nei 500 Leonardo Bargagli, Luca Foglia Manzillo e Marco Restuccia animano la gara rispettivamente per Alto Lazio Atletica Colosseo 2000, RCF Roma Sud. Sui 200hs assoluti corre Emiliano Villa, junior delle Fiamme Gialle Simoni. Nei salti Leonardo Orlandi e Federico Bonanni (entrambi della Studentesca) animano la gara di salto con l’asta; tra le donne Maria Stella Vacca (ACSI Campidoglio Palatino), Laura Barbi (junior della Studentesca). Lanci: Giulia Ginulfi, Matilde Iemma e Valentina Foglietta (tutte della Studentesca) da seguire nel giavellotto allieve. [ISCRITTI/RISULTATI – PROGRAMMA ORARIO]

Christian Diociaiuti