Roma: al Rosi Barbieri e Longobardi veloci sui 400

Bella sfida nel giro di pista. Giulia Colonna in 12.46 sui 100. Dentato controvento. In pedana in evidenza De Gennaro, Cinti, Bonanni e Cannavale. Lanci top con Di Filippo, Visca, Lopreiato, Rossi. Domani i cadetti per il CdS

01 Maggio 2021

di Lorenzo Bufalino

Prima giornata di gare al Paolo Rosi, nel giorno della festa dei lavoratori. Giornata dedicata alle gare allievi e alleive ed extra, domani scendono in campo anche i cadetti e le cadette per il campionato di società. Gare condizionate dal tempo e dal meteo, con in evidenza tanti giovani laziali, con Dentato che apre la stagione negli ostacoli con 14.28 mentre grande duello nei 400 metri tra Barbieri e Longobardi vicini al muro dei 49”. Bonanni ancora a 4,50 nell’asta. Al femminile bene Giulia Colonna nella velocità e Ilary De Gennaro nell’alto.

CORSE – Nelle gare di corsa il miglior risultato è arrivato al maschile dai 400 metri dove Luca Barbieri (ACSI Campidoglio Palatino), campione Italiano dei 400 indoor under 18, corre in 49.09.

Personale per Barbieri come personale anche per Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle Simoni) che si conferma in formissima, dopo le ottime prove su 150 metri e 200 metri delle scorse gare. Per lui arriva il secondo posto con 49.59. Negli ostacoli Damiano Dentato (Studentesca Milardi) lotta contro il vento e ferma il cronometro nella sua prima gara sui 110 ostacoli della stagione in 14.28/-1.2.

Al femminile ottima Giulia Colonna (ACSI Italia Atletica). La velocista, che aveva già fatto bene alle indoor, corre i 100 metri in 12.46/-0.4.

La stessa Colonna poi è autrice insieme alle compagne di staffetta dell’ACSI Italia atletica, Giulia Di Benedetto, Alice Calvaruso e Giorgia Del Prete di un veloce 47.92 nella 4x100.

PEDANE – Nelle pedane si mette in luce Ilary De Gennaro (ACSI Italia Atletica) che salta a 1,66 con cui ritocca il personale di 1 cm. Nel triplo vince la medaglia di bronzo delle indoor Matilda Cinti (Studentesca Milardi) con 11,49/+2.8. Al maschile salta ancora a quota 4,50 nell’asta Federico Bonanni (Studentesca Milardi) mentre Nicolò Cannavale (Formia Atletica) trova un bel hop-step-jump con 13,81/+1.0.

Nei lanci vincono al maschile Gianmarco Di Filippo (Studentesca Milardi) nel disco con 41,53, e Lucio Visca (Fiamme Gialle Simoni) il giavellotto con 50,59. Tra le allieve supera gli 11 metri nel peso Miriam Lopreiato (Studentesca Milardi) con 11,80 mentre nel martello bomba di Giulia Rossi (Fiamme Gialle Simoni) oltre i 55 metri.