Roma Appia Run, successo a Ghenda e Cavaleri

Circa 2000 runners sulle strade di Roma e arrivo a Caracalla per correre su 5 fondi stradali diversi. Evento organizzato da ACSI, tornato dopo due anni e mezzo di stop a causa della pandemia

03 Ottobre 2021

La 21esima Roma Appia Run, corsa come di consueto su 5 fondi stradali diversi, è stata la solita festa di sport. Partenza e arrivo allo stadio Nando Martellini Terme di Caracalla. Pettorali sold out per tutte le gare organizzate: la 13 km competitiva e quella non competitiva e la 4 km non competitiva. Sono stati 2000 in tutto gli iscritti dell’edizione 2021; un ritorno alla Roma Appia Run, amatissima, dopo uno stop di 2 anni e mezzo dovuto principalmente alla pandemia.

A livello maschile, nella competitiva, primo a Caracalla Stefano Ghenda della Trevisatletica, con il tempo di 44:36; alle sue spalle Danilo Martin del G.S.

Bancari Romani con 45:11; e Matteo Noro della A.S.D. Piano Ma Arriviamo, sul terzo gradino del podio con 47:16. Donne: vince Angelina Cavaleri della Podistica Solidarietà che ha fermato il cronometro sui 55:51; seconda Stefania Gabrielli della ASD Atletica La Sbarra con 56:14; terza Lucia D’Ignazio del G.S. Avezzano con 56:18.

La Roma Appia Run è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato allo Sport, Regione Lazio, CONI e FIDAL.