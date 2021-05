Rocchi illumina il Rosi. 800 top e grandi lanci

Rosi al top tra CdS cadetti e gare allievi. MPI nel triplo cadetti dopo 21 anni. Pansini anima un grande 800: è PB. Ok anche De Rosa. E Penzo si regala un personale di 5 metri nel martello

02 Maggio 2021

di Lorenzo Bufalino

Una giornata super per l’atletica laziale a Roma, dove al Paolo Rosi si è partiti subito forte con una migliore prestazione italiana under 16, grazie ad Aldo Rocchi che vola nel triplo a 15,13. Tra gli allievi corrono forte negli 800 metri Federica Pansini e Davide De Rosa. Lanci: Leonardo Penzo con 5 metri di PB nel martello.

CDS CADETTI E CADETTE – Nella mattina spazio alle gare della prima prova interprovinciale del campionato di società cadetti. Su tutti, già raccontato questa mattina, il super salto di Aldo Rocchi (Atletica Tiburtina). Il giovane allenato da Alighieri Tarquini, dopo aver vinto lo scorso anno il titolo Italiano al primo anno di categoria, alla prima uscita stagionale arriva alla migliore prestazione all-time per un under 16, grazie al suo 15,13/+1.2.

Nella velocità conferma per Samuele Ciogli (Nissolino Area Team) che vince gli 80 m in 9.21 mentre nei 300 metri il migliore è stato Francesco De Santis (Atletica Frascati) con 37.83, unico a scendere sotto i 38”.

Al femminile gara vinta in solitaria da Sara Pontani (Atletica Tirreno Civitavecchia) nei 1000 metri: Pontani sfoggia un ottimo 3:02.70 di buon auspicio per tutta la stagione. Nella velocità conferme dopo le buone prestazioni del Trofeo Liberazione per Ginevra Baglioni (Fiamme Gialle Simoni) negli 80 metri dove vince con 10.29 e Beatrice Carbonoli (Sport Race) nei 300 metri dove con 42.88 porta a casa il primo posto. Nelle pedane, oggi infuocate al Paolo Rosi, Raffaella Tsimi Atana (Studentesca Milardi) salta nel lungo nel suo ultimo tentativo 5,19/+1.1.

SUPER PANSINI – Tra i migliori risultati di giornata c’è sicuramente nel pomeriggio, quello di Federica Pansini (Studentesca Milardi). La vice campionessa al coperto di 400 e 800 metri tra le juniores, prende a “schiaffi” il primato personale sul doppio giro di pista arrivando a 2:08.75, portandosi dietro in scia la sempre ottima Elisa Giuseppetti (ACSI Italia Atletica) seconda con 2:08.80.

Sotto i 2:10 anche Arianna Bella (Roma Acquacetosa) con 2:09.15 con cui arrivano entrambe al personale come la Pansini. Sempre negli 800 metri bene l’allievo Davide De Rosa (Esercito Sport&Giovani) che corre forte in 1:53.22, personale abbassato di oltre due secondi rispetto al tempo corso al coperto per il primo anno allievo.

Nella velocità Giulia Colonna (ACSI Italia Atletica) conferma la vittoria di ieri nei 100 metri, e oggi corre i 200 in 25.34/-0.1. Corre forte nei 400 ostacoli Alice Calvaruso (ACSI Italia Atletica), che dopo essere stata protagonista ieri di una grande staffetta 4x100 ACSI, corre la gara individuale sul giro di pista con barriere in 1:04.41 davanti a Lucrezia Bianchi (Fiamme Gialle Simoni) seconda in 1:04.69. Entrambe le atlete sono al primo anno di categoria allieve.

In pedana doppietta completata per Ilary De Gennaro (ACSI Italia Atletica) che si migliora nel salto in lungo fino a 5,49/+1.9 mentre nell’asta Camilla Antonipieri (Fiamme Gialle Simoni) salta 3,45. Al maschile si ferma “solo” a 2,00 metri Mattia Furlani (Studentesca Milardi) nel salto in alto, poi 3 errori a 2,04. Lanci che vedono ancora un super Leonardo Penzo (Fiamme Gialle Simoni) che tira una bordata nel martello fino a 65,90 (è personale dui quasi 5 metri) con cui piega la resistenza di Lorenzo Mattei (Studentesca Milardi) che lancia a 63,06.

In conclusione di giornata è ancora grande staffetta allieve, sempre ad opera dell’ACSI Italia Atletica. Nella staffetta del miglio Giorgia Zuccarini, Giorgia Del Prete, Alice Calvaruso e Gloria Kabangu volano con 3:53.98 alla vittoria, bissando il successo del giorno prima nella 4x100.