Ripartono i raduni del Club Lazio: tutti i convocati

Primo appuntamento di una lunga serie al Rosi il 24 ottobre. Ci si prepara al Criterium cadetti del prossimo anno. Ci saranno anche gli allievi del mezzofondo. La lista

19 Ottobre 2021Al via nuovamente i raduni del, giunto all'ottavo anno di età. La pluriennale iniziativa del Comitato Regionale Lazio riprende con una serie di raduni post-estivi volti a consolidare la squadra dei cadetti per l'attività del 2022.. Convocati quindi in prospettiva anno prossimo, sono i nati 2007 e 2008, anche se questi ultimi tecnicamente ancora appartenti alla categoria ragazzi. Ciò Per dare modo aidi settore di cominciare a conoscere e valutare gli atleti che formeranno la squadra del prossimo anno al, dove lo scopo sarà la vittoria viste anche le recenti prestazioni decisamente positive (secondo posto generale, primo con i maschi e terzo con le femmine).Arricchiranno il raduno le presenze deidella categoria, ovvero i nati 2005 e 2006, facenti parte del Progetto Sviluppo Mezzofondo, e gli atleti coinvolti nelo. Chiara dimostrazione delle numerose attività di confronto tecnico che il CR LAzio ha messo in campo ormai da tempo.