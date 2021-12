Rinviata la 'Corri per la Befana'

Saltano Corri per la Befana e Befana Happy Run del 5 e 6 gennaio. Organizzatori: "A breve aggiornamenti con l'auspicio di potervi dare buone notizie"

31 Dicembre 2021

Dopo l’annullamento di quest’anno, la manifestazione Corri per la Befana in calendario per il 6 gennaio 2022 a Roma in Via Lemonia e la Befana Happy Run di mercoledì 5, sono rinviate a data da destinarsi, in base al Decreto Festività D.L. n° 221 del 24 dicembre 2021 che il Comando del VII Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale ha ritenuto di applicare.

“La 29a edizione della Corri per la Befana è purtroppo rinviata. Ci avrebbe fatto molto piacere passare la Befana con tutti Voi! A breve aggiornamenti con l'auspicio di potervi dare buone notizie. Tra qualche giorno pubblicheremo ed invieremo un comunicato ufficiale. Per adesso auguriamo un Buon 2022 al grande popolo dei Runners e alle loro famiglie!”

(da comunicato degli organizzatori della Roma Road Runners Club)