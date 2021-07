Rieti, una pioggia di PB al Guidobaldi

Tanti record personali nel pomeriggio/serata di gare sulla pista reatina. Bene Filipponi della Purosangue e la coppia Zanotti-D'Angeli. Ginevra Ricci e Daniele Groos si migliorano sui 200, Marco Ricci nei 100

Un pomeriggio, diventato serata, di gare al Guidobaldi di Rieti, utile per salutare l’entrata di luglio da parte, soprattutto, di tanti giovani alla ricerca del miglioramento personale nel cuore della stagione outdoor e a margine degli appuntamenti Tricolori (resta da disputare il Campionato Italiano U18, proprio a Rieti tra 7 giorni).

ASSOLUTI – 100 metri col personale per Marco Ricci, di Nissolino Sport: col vento +1.2 è 10.67, due centesimi meglio del suo PB; al femminile Caterina Ruggeri Fasciani, ’98 della Nissolino Sport, in 11.88 davanti a Jessica Paoletta (Esercito) che chiude in 11.96 (per entrambe vento +0.6). Conferma per Ginevra Ricci nei 200 dopo Rovereto: la portacolori junior della Studentesca a 24.12 con +0.9 e nuovo personale dopo il 24.12 di Grosseto. I 200 permettono il bis a Marco Ricci della Nissolino Sport: 21.36, a due centesimi dal personale. Bene anche il trio di Atletica Futura: Vinura Lakmal Galolu Kankanamalage a 21.36, Alessandro Galati a 21.67 e l’allievo Daniele Groos a 21.83 (tutti +0.1), in netto miglioramento rispetto al 24.05 del 2019. Nei 400 vittoria a Emanuele Grossi della Biotekna in 47.20, seguito da Osaremen Godstime Ozigbo (Atletica Futura) in 48.31. Senza storia gli 800 al maschile: Marco Ranucci gioca in casa e chiude in 1:52.26 il doppio giro. È nuovo personale per la promessa della Studentesca. 400: Viola Giancaterino seconda per ACSI Italia Atletica con 1:02.27 (è PB). Da 2:09.81 l’800 di Livia Caldarini, anche lei della Studentesca e a un secondo dal PB. 1500 da 4:00.23 per Luca Filipponi, della Purosangue Athletics: nuovo personale di tre secondi per il ’98 romano. Sul filo dei centesimi il faccia a faccia tra Benedetta Zanotti e Martina D’Angeli della Studentesca: 4:35.22 contro 4:35.29. Per Zanotti personale di quasi 20 secondi, per D’Angeli di 13. Nei 2000 siepi allieve si migliora di 3 secondi Giorgia Nardinelli (Studentesca) con 8:00.53. al maschile la vittoria va a Leonardo Di Vittorio della Studentesca in 6:19.65 per un netto miglioramento.

Negi 400hs allievi 1:00.01 per Damiano Stefirta (Studentesca), alla prima uscita ufficiale nella specialità mentre è Federica Tozzi (junior delle Fiamme Gialle Simoni) con 1:02.35 a vincere la gara assoluta. Staffette: Daniele Groos, Alessandro Galati, Vinura Lakmal Galolu Kankanamalage, e Mario Di Giambattista, quartetto Atletica Futura Roma, roda i cambi in 41.43 nella 4x100; al femminile la 4x100 delle Fiamme Gialle Simoni con Amelie Islande Ongolo, Lavinia Paoletti, Valentina Laureti e Camilla Duri fa 48.38. La 4x400 della Kronos Roma composta da Verde, Baudo, Panacchia e Marucci chiude in 3:38.14.

CADETTI, RAGAZZI ED ESORDIENTI – Pomeriggio di gare anche per i più piccoli. Cominciamo dai Cadetti e dalle Cadette. Samuele Ciogli (Nissolino Atletica Area Roma) fa suoi gli 80 in 9.16 (+0.9) mentre al femminile è Ginevra Baglioni (Fiamme Gialle Simoni), sulla pista che tanto le porta bene, a vincere la gara con 10.18 (+2.3). I 1000 invece li vincono Andrea Tocci (Runners Ciampino) con 2:49.08 per un nuovo super PB di 14 secondi e Anna Toppano (Esercito Sport&Giovani) con 3:06.26, al personale di una quarantina di centesimi. Nelle staffette 4x100 Catarinozzi, Tosoni, Massimi e Gentile in 47.93 per la Studentesca al maschile, Scirocchi, Cesaretti, De Nora e Baglioni per le Fiamme Gialle Simoni in 49.27, al femminile. Nei 1200 siepi c’è il 3:31.74 di Leonardo Fagiolo (Studentesca) che si migliora di 14 secondi. 1000 metri Ragazzi: primo il perugino Patiti con 3:02.67 e attaccato Leonardo Nonni di Faratletica con 3:02.96; al femminile Samiya De Simone seconda (per la Studentesca) con 3:20.44 dietro alla perugina Caligiana (3:03.44). Esordienti 10 anni: sui 1000 metri Sara Chamelik (Studentesca) in 3:20.30 e Giiovanni Bozzetto (Gruppo Milepiedi) in 3:42.58.

ch.di.