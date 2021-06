Rieti, rinnovato il pistino del Guidobaldi

Inaugurazione venerdì alle 21.30: nuova pista, illuminazione e copertura. Già a disposizione per i Tricolori allievi di luglio e per gli eventi al coperto invernali. È al servizio dell'atletica laziale

24 Giugno 2021

Ci sarà domani alle 21.30 l’inaugurazione del rinnovato pistino coperto dello stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Sarà operativo per le gare indoor del prossimo inverno e come appoggio e zona riscaldamento già i Tricolori Allievi di metà luglio a Rieti.

Inaugurazione serale per un fattore “scenico”: la struttura, che avrà una nuova copertura, pista e illuminazione, verrà totalmente illuminata per l'occasione. Sul tetto del pistino, c’è un grande tricolore. Sarà un impianto rinnovato a disposizione dell’atletica laziale. I lavori sono inseriti in un’ampia gamma di interventi da oltre 700mila euro per lo stadio d'atletica reatino. Al Guidobaldi, infatti, ci sarà una nuova recinzione e illuminazione che permetterà allo stadio di essere ancora di più riferimento per l’atletica nazionale.