Rieti, day2: Bonanni e 4x100 Fiamme Gialle d'oro

I Tricolori U18 regalano altri due titoli italiani: nell'asta maschile, con Bonanni (che assalta la MPI) e nella 4x100 allievi, alle Fiamme Gialle Simoni. Argento nei 200 per Longobardi. Quattro bronzi: Visca, Moonou, Bianchi e la 4x100 ACSI

10 Luglio 2021

di Christian Diociaiuti



Secondo giorno di gare a Rieti per i Campionati Italiani under 18. Venerdì assegnati i primi 8 titoli, oggi ce ne erano in palio altri 20. In totale sono 42. Il Lazio continua con altre medaglie, dopo le prime otto vinte nel day1 (di cui due titoli, marcia allievi e martello allieve - leggi il day1). Nel day 2 arriva il terzo e il quarto oro laziale: il primo lo porta a casa l'astista Federico Bonanni (Studentesca), che tenta anche il 5,13 nuova MPI (ma ci sono tre X, record rinviato). C'è anche il successo tricolore della 4x100 delle Fiamme Gialle Simoni. Argento nei 200 di Eduardo Longobardi, sempre più in crescita (è un atleta delle Fiamme Gialle Simoni) e i bronzi nel giavellotto di Lucio Claudio Visca (Fiamme Gialle Simoni), Jennifer Sombodey Moonou (Gruppo Millepiedi) e della 4x100 ACSI Italia femminile. Sono 7 le medaglie totali nel day2, 15 nei primi due giorni. Domani la mattinata conclusiva di gare.

4x100 ALLIEVI - Titolo italiano della 4x100 maschile alle Fiamme Gialle Simoni: gara da 42.39. Buoni cambi per Filippo Agrillo, Leonardo Montagnoli, Cristian Marini ed Eduardo Longobardi. Quarto posto per l'Atletica Futura Roma con Tommaso Iorio, Daniele Groos, Gianmarco piacentini ed Emanuele Stocchi con 43.23.



4X100 ALLIEVE - ACSI Italia Atletica terza staffetta 4x100 in Italia con il tempo di 47.60 grazie a Giulia Di Benedetto, Alice Calvaruso, Giorgia Del Prete e Giulia Colonna. Quarta la squadra delle Fiamme Gialle Simoni (crono a 47.95) con Elisa Fossatelli, Greta Donato, Aurora Brugnoli, Sara Cirillo. Squalificata la 4x100 della Studentesca Milardi.



DECATHLON - C'è la MPI di Stefano Demo (Atletica Canavesana) con 7145 punti.

I laziali: Filippo Stasio, di Sport Race, quinto con 6064 punti. Per lui personale (prima era 5486). Dodicesima posizione per Gugliemo Montefalcone (Sport Race) con 5630 punti. Davide Zuliani (Nissolino Intesatletica) 16esimo con 5412 punti.



ASTA ALLIEVI - Federico Bonanni, atleta romano della Studentesca, è il nuovo campione italiano del salto con l'asta allievi. La sua avventura inizia a 4,60 e finisce a 5,00. Ha l'occasione anche di provare la nuova MPI (ad oggi è il 5,12 del 2018 di De Angelis e Di Cerbo a Foggia), fossando l'obiettivo nel finale di gara solitario a 5,13. L'assalto c'è, ma non riesce e a Bonanni resta a 5,10, realizzato pochi giorni fa proprio a Rieti. E pensare che l'avventura a 4,60 era iniziata con l'asta spezzata e il tentativo "annullato", senza che l'incidente - per fortuna senza conseguenze - potesse inficiare nel percorso. Bonanni è allenato da Gianni Bayram alla Farnesina, vive in zona Boccea a Roma e studia allo Scientifico. Con lui arriva il terzo oro laziale in due giorni di campionati italiani U18.



LUNGO ALLIEVI - Non ci sono medaglie per i laziali, ma c'è un quarto posto per Dario Bressanello (ACSI Campidoglio Palatino): nella gara vinta da Francesco Ettore Inzoli (Cus Pro Patria Milano) con 7,38, Bressanello arriva a 7,04 (+0.2) con un netto miglioramento rispetto al 6,70 all'aperto di un anno fa fatto proprio a Rieti. In finale anche Luca Zangrillo (Formia Atletica) con 6,97 (+1.9) e Mattia Gliottone (Cus Cassino) con 6,84 (+1.1),

800 ALLIEVE - Sul filo dei centesimi il terzo posto di Flavia Bianchi, Roma Acquacetosa. La 2004 capitolina lotta per l'argento e chiude con 2:13.12, lontana dal PB nel doppio giro.



200 ALLIEVE - Al femminile, le batterie del mezzo giro regalano la finale B a due atlete della Studentesca: Lavinia Paoletti (25.29/+1.3) e Camilla Duri (25.20/+2.4). Quest'ultima viene squalificata nella gara pomeridiana; Paoletti sesta in 25.77 (+0.8).



200 ALLIEVI - Bella, tirata e velocissima la finale dei 200 al maschile. Vince Loris Tonella (Atletica Biotekna) in 21.24 (+2.0) su Eduardo Longobardi, che dopo essersi migliorato con 21.59 (+0.2), cerca di prendersi l'oro e chiude in 21.36 per l'argento, con un altro miglioramento in poche ore. Longobardi è allenato da Claudio Licciardello. Squalificato per una falsa partenza Daniele Groos, che era arrivato in finale con 21.86 (+0.5), avvicinando il PB.

In finale B settimo in finale B Luca Abadelli (Atletica Fiano Romano) con 23.00 (qualificazione in 22.73)



800 ALLIEVI - Decimo e primo dei laziali, Angelo Consoli (Esercito Sport&Giovani) con 1:57.29. Davide De Rosa (Esercito Sport e Giovani) 14esimo in 1:58.02.



400HS ALLIEVI - Andrea Accettella, ostacolista di Roma Acquacetosa, fuori dai primi tre posti con il crono di 55.78 che comunque gli vale come nuovo personale (aveva 56.42).



GIAVELLOTTO ALLIEVE - Gara vinta da Genet Galli (Modena Atletica/50,95). Terza Jennifer Sombodey Moonou con 42,55: la portacolori della squadra romana "Gruppo Millepiedi", classe 2004 di Ladispoli, oltre alla medaglia di bronzo si migliora di quasi 4 metri nel personale. Prima della finale tricolore (miglior misura al primo lancio di finale) aveva 38,92.



LUNGO ALLIEVE - Al secondo giro di salti di finale, Greta Donato (Fiamme Gialle Simoni), trova un 5,70 che alla fine vale il quarto posto, a un centimetro da Arianna Rondoni (Endas Cesena, sorpasso all'ultimo salto, dall'ottavo al terzo posto) e Chiara Santambrogio (Team-A Lombardia), ambedue a 5,71. Gara vinta da Marta Amouhin Amani (Cus Pro Patria Milano) con 6,34 (quinta di sempre). Per Donato quarto posto ma anche il primato personale all'aperto (al coperto vanta un 5,81): figlia del saltatore azzurro Fabrizio, Greta Donato è cresciuta quest'anno tra Rieti e Roma ed ha aggiustato a 5,65 il personale, fino ad arrivare il 5,70 dei Tricolori U18.

PESO ALLIEVI - Centra la finale ed è ottavo Giuseppe Guerra, portacolori di Alto Lazio. Per lui 14,55 nella gara vinta da Carlo Trinchera Lotto (Cento Torri Pavia) con 17,91.



ALTO ALLIEVE - Tra le laziali, si ferma a 1,60 (13esima e 14esima) l'esperienza delle due portacolori di ACSI Italia Atletica, Elisa Marcovaldi e Ilary Di Gennaro.



400 ALLIEVI E ALLIEVE - Nessun finalista al maschile e al femminile. Fuori Luca Barbieri (ACSI Campidoglio Palatino) che si ferma a 51.36, Niente finale anche per Riccardo Caccamo (Gsbr), in batteria a 51.24. Non basta 59.19 per Domiziana D'Ottavio 8Alto Lazio) per centrare l'epilogo di domani.



GIAVELLOTTO ALLIEVI - Nella gara che incorona il nuovo campione italiano Antonio Cannalonga (Ideatletica Aurora), Lucio Claudio Visca (Fiamme Gialle Simoni), appende al collo il bronzo. Terzo posto che arriva grazie a un 59,66, accompagnato da un 56,77 e un 55,01. Si tratta di quasi due metri di personale (aveva 57,42) per il fratello di Carolina (Fiamme Gialle), allenato anche lui da papà Alberto.