Regionali, giovani in forma | Day1: i campioni

Ecco chi si è laureato campione nelle gare di sabato. Minimo per gli Europei U20 Pansini, Longobardi, Simonelli. Dentato MPI negli ostacoli. Bene Coiro e De Angelis

29 Maggio 2021

di Lorenzo Bufalino



Prima giornata del campionato individuale regionale assoluto, con protagonisti i giovani laziali. Vanno a minimo per gli Europei under 20 Pansini nei 400, Longobardi nei 100 metri e il duo Simonelli-Dentato negli ostacoli. Per Dentato MPI U18 negli ostacoli da un metro. Bene alla prima stagionale Eloisa Coiro nei 400 metri mentre Ivan De Angelis ritocca il personale nell'asta.

OSTACOLISTI IN FORMA – Pronti e via subito grandi risultati dal Guidobaldi. Nella prima gara in pista, quella degli ostacoli, sul rettilineo vince la reatina Giulia Latini (Carabinieri) che apre la stagione con 13.53/+0.4 e titolo regionale invece a Elisa Andreini (Fiamme Gialle Simoni) con 14.58. Negli ostacoli maschili, grandi risultati al metro per lo Junior Lorenzo Ndele Simonelli (Esercito) che vince con 13.65/+0.7 e per l’allievo Damiano Dentato (Studentesca Milardi) che con l’ostacolo più alto della categoria superiore, vola al minimo per gli Europei under 20 di Tallin con il tempo di 13.87. Non solo: demolita la MPI di Perini del 2011.

Anche per Simonelli tempo che vale naturalmente il minimo per la manifestazione continentale. Nella gara assoluta successo per Nicolò Giacalone (Biotekna) con 14.43, stesso tempo di Mattia Di Panfilo (Atletica Futura Roma) che conquista il titolo regionale.

VELOCITA’ – Pista infuocata come il clima nella velocità. Batterie dei 100 metri donne che hanno visto ben quattro atlete sotto il muro dei 12”, con il miglior tempo di accredito della finale quello di Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) con 11.53/+1.4. Nella finale ha la meglio invece Alessia Pavese (Aereonautica) che supera proprio la Dosso con 11.51/+1.8 contro l’11.54 della Dosso.

Al maschile anche super batterie per i ragazzi con l’allievo Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle Simoni) che si mette subito in mostra con 10.77/+0.5 nelle batterie che hanno visto il miglior tempo di Mattia Donola (Carabinieri) con 10.71/+0.5. Nella finale per il titolo il giovanissimo Longobardi si migliora ulteriormente, fino a 10.65/+1.3, vincendo l’oro e facendo segnare una delle migliori prestazioni under 18 in Italia dell’anno, per lui che è un primo anno di categoria. Prestazione con cui si assicura anche il pass per gli Europei under 20.

Ottima prova nei 400 metri femminili per la rientrante Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre). La romana, dopo essere stata protagonista con la staffetta 4x400 femminile ai mondiali indoor, esordisce con il personale outdoor portato a 53.56, ed avvicinando il record indoor di 53.44. Nella stessa gara la Junior Federica Pansini (Studentesca Milardi) trova con 55.33 il minimo di partecipazione per gli Europei under 20. Al maschile vince la gara Galolu (Atletica Futura) con 47.35, mentre il titolo va all’ostacolista Giulio Luciani (RCF Roma Sud) con 49.46.

Nel mezzofondo super sfide nei 1500 metri.

Al femminile, partite per prime, vince Elisa Giuseppetti (ACSI Italia Atletica) con il tempo di 4:30.32 mentre al maschile Marco Ranucci (Studentesca Milardi) con una bella progressione si porta a casa il titolo con il tempo di 3:53.97.

Siepi che vede uscire dal Guidobaldi con il titolo regionale, Sveva Fascetti (Fiamme Gialle Simoni) con 11:09.61, di rientro alle gare dopo diversi anni, mentre il titolo al maschile lo vince Federico Ubaldi (Tirreno Atletica) con 9:58.40.

A chiudere la giornata la marcia con titoli a Elisa Vittoria Francia (ACSI Campidoglio Palatino) nella 5 km con il tempo di 28:07.81 mentre tra gli uomini vince nonostante una penalità in pit zone l'allievo Diego Giampaolo (Fiamme Gialle Simoni) che termina i suoi 10 km in 48:36.74.

SALTI – Migliori risultati di giornata nei salti, quelli che sono arrivati dall’asta. Vince Alessandro Sinno (Aereonautica) tornato a buone misure con 5,35, misura uguale ma meno errori di Ivan De Angelis (Fiamme Gialle) che aggiunge 5 cm al personale portato a 5,35. Nelle gare dei salti vittoria e primato personale nel salto triplo per Giorgia Rossi (Studentesca Milardi) che si porta a casa il titolo regionale con 12,07/-0.5, mentre nell’alto sempre al femminile la spunta Elisa Marcovaldi (ACSI Italia Atletica) con 1,60. Nel triplo maschile vince il titolo regionale Filippo Morseletto (Studentesca Milardi) che vola a 14,90/+2.1.

LANCI – Nella prima gara di lanci della giornata, quella del martello donne vittoria per la finanziera Lucia Prinetti Anzalapaya (Fiamme Gialle) con 61,00. Nel peso femminile Martina Carnevale (Studentesca Milardi) ancora a superare la fettuccia dei 15,50 con il miglior lancio a 15,60, con un nullo oltre i 16 metri. Invece nel disco maschile successo per Francesco Tosoni (Studentesca Milardi) con 38,22.

STAFFETTE – Nelle gare di staffette 4x100 grande prestazione per le giovani allieve dell’ACSI Italia Atletica che con il quartetto Di Benedetto, Calvaruso, Del Prete e Colonna volano al titolo con il tempo di 47.47, mentre al maschile titolo all’Atletica Studentesca Milardi con Massa, Dentato, Brodone e Bonanni con 42.81, anche loro formazione allievi come l’ACSI.



LA GARA DI DENTATO E SIMONELLI