Regionali Roma, sabato di titoli al Rosi

Day1 all'Acquacetosa: tra gli U18 bene Visca, Di Filippo, Bonanni, De Rosa, Catalano, Rossi e Fossatelli. Prove multiple cadetti: Ticconi e Bonsu Osei in evidenza

11 Settembre 2021

di Lorenzo Bufalino

Prima giornata di gare allo stadio Paolo Rosi di Roma, per i campionati regionali allievi/e e quelli di prove multiple cadetti/e. Giornata con tanto vento nei rettilinei e nella pista romana ma che non ha dato fastidio ai lanciatori, in forma in questo fine stagione. Buone prove per Lucio Claudio Visca che avvicina il personale nel giavellotto mentre personale nel disco per Di Filippo. Nei 100 metri vittoria del titolo per l’azzurrino del salto con l’asta, Federico Bonanni. Bene nei 400 metri Davide De Rosa e Giacomo Catalano. Al femminile vince Giulia Rossi nel martello mentre Elisa Fossatelli si conferma negli ostacoli. Nelle multiple al comando Bonsu Osei tra le cadette e Ticconi tra i cadetti.

LE GARE FEMMINILI – Nelle gare dedicate alle allieve vittoria della maglia di campionessa regionale per Aurora Brugnoli (Fiamme Gialle Simoni) nei 100 metri con 12.41 (-1.8), un’ottima prova visto proprio il grande vento contrario sul rettilineo principale del Paolo Rosi. Vittoria nella gara assoluta per Caterina Ruggeri Fasciani (Nissolino Sport) che sfoggia un bel 11.98. Nel giro di pista vince il titolo la mezzofondista veloce Flavia Bianchi (Roma Acquacetosa) con 58.80, seconda dietro Alessia Tirnetta (Nissolino Corsi) nella gara assoluta.

Negli ostacoli la favorita Elisa Fossatelli (Fiamme Gialle Simoni) non delude e vince con 14.51 (-0.2) avvicina con questo tempo il personale fatto segnare al Brixia Meeting della scorsa settimana.

Nel mezzofondo vincono il titolo nei 1500 metri Benedetta Zanotti (Studentesca Milardi) con 4:56.92 e nei 2000 siepi Cecilia Plini (Studentesca Milardi) che centra il personale in una gara condotta sin dal primo metro con 7:41.30.

Nelle pedane la campionessa Italiana del martello Giulia Rossi (Fiamme Gialle Simoni) si deve accontentare solo di 51,10 per vincere il titolo mentre nel peso bene Miriam Lopreiato (Studentesca Milardi) con il personale portato a 12,17. Nelle pedane dei salti vincono Matilda Cinti (Studentesca Milardi) nel triplo con 11,34 (-1.2), con Sabrina Urbano (Bracco) unica nella gara assoluta a superare i 12 metri con 12,21 (+0.7). Nell’alto invece vittoria per Bianca Vagnoli (Studentesca Milardi) che salta 1,59, commettendo meno errori delle avversarie arrivare sempre al metro e cinquantanove.

Capitolo staffetta veloce con le Fiamme Gialle Simoni di Elisa Fossatelli in apertura, Greta Donato, Sara Cirillo e Aurora Brugnoli, che chiudono con un buon 48.16.

LE GARE MASCHILI – Per quanto riguarda la velocità vittoria del titolo regionale nei 100 metri per l’astista e azzurrino agli ultimi Europei under 20, Federico Bonanni (Studentesca Milardi) che sorprende i pari età nella terza serie con il tempo di 11.26 (+0.4). Vittoria nella generale per Marco Ricci (Nissolino Sport) con 10.85 (-0.5).

Nei 400 metri vinti nella generale da Emanuele Grossi (Biotekna) con 48.31, a Davide De Rosa (Esercito Sport & Giovani) è servito un super PB per superare la concorrenza di Giacomo Catalano (ACSI Campidoglio Palatino) per un solo centesimo, 49.04 a 49.05. Ostacoli che hanno visto vincere Luca Zangrillo (Formia Atletica Leggera) con 14.97.

Nel mezzofondo si porta a casa il titolo nei 1500 metri Luca Santorum (Roma Acquacetosa) con 4:02.15, nella gara dove l’unico sotto i 4 minuti è stato l’assoluto Diego Luca Boraschi (Atletica Futura Roma) con 3:58.67. Nelle siepi vittoria per Daniel Battaglia (Runners Ciampino) che si conferma su ottimi tempi con il suo 6:17.77.

Nelle pedane le migliori cose, con Lucio Claudio Visca (Fiamme Gialle Simoni) che dopo la medaglia tricolore agguantata a Rieti tre mesi fa, lancia ancora lontano nel giavellotto con 58,41 mentre nel disco Gianmarco Di Filippo (Studentesca Milardi) arriva al personale con 46,57. Nel triplo vince Stefano Del Signore (Atletica Pontecorvo) con 13,35 (+0.5).

Nella staffetta maschile vittoria per il quartetto della Studentesca Milardi con Dario Sanfilippo in prima, Gabrielangelo Brodone in seconda, ed i due azzurrini Bonanni e Furlani che con i compagni chiudono in 44.17.

PROVE MULTIPLE – Prima giornata al Paolo Rosi anche per le multiple cadetti/e. Nella prima gara gli ostacoli cadette vince Virginia Capasso (Studentesca Milardi) che chiude gli 80 ostacoli con 12.53 (-1.3), mentre nell’alto grande misura nella competizione per Emmanuela Bonsu Osei (Formia Atletica Leggera) che salta a 1,56. Recupera punti nel giavellotto la Capasso sulla Osei, gara vinta da Isabel Leonardi (Sport Race) con 23,24. Nella classifica provvisoria comanda Osei con 2068 punti, 23 in più di Capasso. Al maschile invece prima gara vinta da Salvatore Di Nola (Nissolino Latina 80) che vola nel vento a 14.39 (-1.0), poi riscatto di Lorenzo Ticconi (Atletica Viterbo) nell’alto vinto con 1,62, come vince anche il giavellotto con 35,30. Classifica di giornata che vede proprio Ticconi primo con 1713 punti.