Re migliora sui 300. Rossi record, Giampaolo top

A Rieti tra allievi, cadetti e gare extra è un sabato di grande atletica. Che 100 per Furlani e Calvaruso. Il marciatore Giampaolo si conferma al top mondiale. Bonanni sfiora 4,60 nell'asta. Domani si replica

15 Maggio 2021

di Lorenzo Bufalino

Prima giornata di gare nel campionato di società allievi/e, campionato che nel suo interno vede nella due giorni anche gare extra. Proprio in queste oggi l’atteso 300 metri di Davide Re chiuso con il tempo di 32.82. Una grande Giulia Rossi riscrive il primato regionale nel martello allieve con un lancio sopra i 61 metri. Mattia Furlani vola nei 100 metri al personale di 10.88/+0.6, come vola anche Alice Calvaruso in 12.23/+0.4.

RE IN PREPARAZIONE – Due giorni di gare per Davide Re (Fiamme Gialle) intento nel preparare al meglio la Coppa Europa su pista che lo rivedrà in pista nei 400 metri. Per lui oggi, i 300 metri che hanno visto l’imperiese di stanza a Rieti chiudere in 32.82. 62 centesimi di miglioramento per il finanziere. Come detto dallo stesso Re nel post gara, un tempo che si aspettava leggermente inferiore, con una ultima parte di gara non incisiva con il solito, dove insieme alla sua allenatrice Maria Chiara Milardi, dovranno lavorare.

“SCHEGGE” – Nella pista di casa uno dei risultati, se non il migliore del campionato di società, è quello di Mattia Furlani (Studentesca Milardi). Il reatino si cimenta nel 100 metri chiuso in prima posizione con il tempo di 10.88/+0.6. Altra conferma, se ce ne fosse bisogno, della versatilità del ragazzo allenato da papà Marcello e mamma Kathy. Anche tra le allieve super tempo per i laziali grazie ad Alice Calvaruso (ACSI Italia Atletica).

La romana che si cimenta anche nei 400 ostacoli, corre in seconda batteria in un roboante 12.23/+0.4, per una prima anno di età, come primo anno è anche Furlani.

Nel giro di pista ottima prestazione per l’ostacolista Elena Vergaro (Alto Lazio ASD). Alla prima gara sui 400 metri, la viterbese gestisce bene il giro della “morte” chiudendo in 58.61. Tra gli allievi Giacomo Hashim Nassor (Rifondazione Podistica), che con un’ottima distribuzione di gara, ed un rettilineo finale super avvicina la barriera dei 50 secondi con il tempo di 50.29.

Negli ostacoli bene Lorenzo Giulio Lise (ACSI Campidoglio Palatino). Per la medaglia di bronzo dei tricolori under 18 sui 60 con barriere, arriva il personale portato a 14.75/+1.5. Al femminile la migliore è stata invece Elisa Fossatelli (Fiamme Gialle Simoni) che nonostante un vento contro di -1.8 porta a casa un buon 14.84.

Mezzofondo che oggi vedeva di scena siepi e 1500 metri. Nei 2000 con barriere al femminile vittoria per Cecilia Plini (Studentesca Milardi) con 7:43.42 mentre tra gli allievi successo in solitaria anche per Alessio Fabbri (RCF Roma Sud) in 6:36.01. Nei 1500 metri Sara Ranucci (Studentesca Milardi) parte fortissimo e fa il vuoto. Per lei gara in solitaria chiusa in 4:54.24 nuovo PB per lei. Al maschile bella gara molto agonistica, terzetto in testa sin dall’inizio ma il migliore con un grande 200 finale è stato Riccardo Di Lizio (Runtime) primo al traguardo con il tempo di 4:15.39.

Nelle staffette successo bis per la Studentesca Milardi.

Al maschile Spadoni, Sanfilippo, Bonanni e Furlani corrono in 43.07 mentre le Allieve rosso blu con il quartetto formato da Luzzi, Consumati, Ongolo e Iamma corre in 50.51.

Gare conclusive di giornata, la marcia. Tra le allieve ottima prova per Giulia Gabriele (Fiamme Gialle Simoni) capace di concludere i 5km in 24:39.97, nuovo personale per la medagliata ai tricolori indoor. Bene anche al maschile Diego Giampaolo (Fiamme Gialle Simoni) che vola nella sua gara senza avversari. Anche per il forte e giovane laziale arriva il super personale con il tempo di 21:25.08: è una conferma della leadership mondiale che già lo vedeva tra i migliori U18 al mondo (è secondo).

PEDANE – Nelle pedane le cose migliori arrivano dal martello allieve dove arriva la bordata di Giulia Rossi (Fiamme Gialle Simoni) in apertura di giornata. Per lei arriva un miglioramento di quasi 5 metri passando dal personale di 56,63 a quello odierno di 61,32. La misura rappresenta il nuovo limite regionale under 18. Nel disco allievi vittoria per il reatino Gianmarco Di Filippo (Studentesca Milardi) con 42,95 mentre nel giavellotto allievi vince Lucio Visca (Fiamme Gialle Simoni) con un ottimo lancio con cui segna il nuovo personale portato a 53,49, dopo una buona serie di lanci.

Nelle pedane dei salti invece Federico Bonanni (Studentesca Milardi) salta prima 4,40 nell’asta e poi sfiora i 4,60. Ancora qualcosa da migliorare per il forte astista allenato da Gianni Bayram, alla ricerca della prestazione da alcune gare. Nell’alto femminile la favorita Ilary De Gennaro (ACSI Italia Atletica) non ha rivali con il suo 1,59 mentre la medaglia di bronzo delle indoor del triplo allieve, Matilda Cinti (Studentesca Milardi) salta nel triplo a 11,54/+0.4. Negli allievi miglior Hop-Step- Jump di Leonardo Garosi (Fiamme Gialle Simoni) con 12,75/+2.1.