Re, Bruni, Furlani, Howe: Rieti, che start

I 400 sono il pezzo forte: che sfida tra il primatista italiano e i Borlée. In gara le azzurre delle World Relays e che asta. Da seguire i lanci e i 200hs. Quanti laziali per la "prima" del Guidobaldi

22 Aprile 2021

di Christian Diociaiuti

Un venerdì velocissimo allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti per la manifestazione di apertura della stagione di FIDAL Rieti, primo atto del Trofeo Perseo Il piatto forte sono i 400 metri, con il “padrone di casa”, il primatista italiano Davide Re (Fiamme Gialle, 44.77) che accoglie i belgi Jonathan, Kevin, Dylan Borlee, già in città da qualche giorno. Una bella sfida che si completa con diversi atleti di casa (tra cui Giorgio Trevisani della Studentesca ma anche Emanuele Grossi di Atletica Biotekna). E anche al femminile il giro di pista regalerà emozioni con altre due atlete dal Belgio, Camille Laus e Hanne Claes a spronare le altre nove iscritte, prevalentemente dei club laziali.

Reduci dallo scorso venerdì del Roma Sprint Festival, in pista anche Mario Vigliotti (Roma Acquacetosa) sui 100 e Federica Pansini (Studentesca) nella gara spuria dei 600 oltre a Vinura Lakmal Galolu Kankanamalage dell’Atletica Futura Roma che sui 200 si presenta con 21.82 d’accredito, dietro a Marco Ricci (Nissolino/21.78).

Luca Foglia Manzillo (Atletica Colosseo) miglior accredito dei 600 con 1:22.79, ma non è esclusa qualche sorpresa tra gli atleti iscritti e che non hanno accredito sulla distanza, come Luca Zanetti (Atletica Futura) e Kevin Paone (Studentesca). Prevista anche una gustosa sfida sui 200hs con tre laziali: Lorenzo Simonelli (Esercito), Emiliano Villa (Fiamme Gialle Simoni) e Damiano Dentato (Studentesca) promettono scintille anche in avvio di stagione. Sui 100 femminili Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) e Gloria Hooper (Carabinieri) sono le teste di serie (convocate per la Polonia e il Mondiali di Staffette) alle quali si accoda Caterina Ruggeri Fasciani (Nissolino Sport) ma anche l’allieva Elena Vergaro (Alto Lazio). Iscritta anche Jessica Paoletta (Esercito).

Francesca Romana Cattaneo (Lazio Atletica Leggera) l’atleta top dei 200 di questo ricco venerdì reatino mentre la siciliana di casa a Roma, Alice Mangione (Esercito) corre i 300 assieme ad altre due azzurre dell’Esercito pronte alle World Relays di inizio maggio come Mariabenedicta Chigbolu e Raphaela Lukudo.

Anche i salti saranno un piatto forte della giornata: attesi in pedana i fratelli Mattia ed Erika Furlani, il primo della Studentesca e la seconda delle Fiamme Oro per l’esordio stagionale in casa. Nel lungo torna il primatista italiano di specialità Andrew Howe (Aeronautica), che al Guidobaldi è di casa; nella sua gara anche i fratelli Paolo (ACSI Campidoglio Palatino) e Filippo Morseletto (Studentesca) nonché Riccardo Fugallo di ACSI Campidoglio Palatino. Nell’asta maschile spazio agli atleti di casa, Leonardo Orlandi e Federico Bonanni e nella gara femminile tutti gli occhi sono per la primatista italiana Roberta Bruni (Carabinieri), apparsa già in forma nella parte indoor dell’anno e pronta a provare ancora la rincorsa corta all’aperto sulla pedana dove si allena quotidianamente con Riccardo Balloni.

Spazio anche alle competizioni cadetti (800, 200hs e 4x100 maschili e femminili) e ai lanci che apriranno la giornata, a ora di pranzo. Da seguire, tra gli altri, Giovanni Bellini (Studentesca) nel giavellotto, Simone Falloni (Aeronautica) e Cecilia Desideri (Studentesca) nel martello, Valentina Aniballi (Esercito) e Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre) nel disco.