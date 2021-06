Pansini, doppio pass negli 800 con il suo 2.07.97

Nel 2 giugno di Rieti la romana della Studentesca vede Tallin e Nairobi con un gran crono nel doppio giro. Ha già il pass europeo per i 400. Ecco come sono andate le gare del Guidobaldi del 2 giugno

03 Giugno 2021

Rieti celebra il 2 giugno con due ore e mezza di gare dense. I 400hs al femminile e i 400 sono il pezzo forte anche in chiave nazionale (in gara Marchiando, Pedroso e Chigbolu) ma è dagli 800 che spunta il miglior risultato di giornata. Quello della junior Federica Pansini che, a 5 giorni dalla maggiore età, stampa un 2:07.97 che non solo è personale negli 800, ma vale anche come pass per gli Europei U20 di Tallin di luglio e i Mondiali di Nairobi ad agosto. Pansini solo pochi giorni fa si era regalata a Rieti il minimo per gli Europei nei 400. Romana, allenata da Stefano Giordano, Pansini indossa la maglia della Studentesca Rieti Andrea Milardi.

CORSE – Antonio Moretti è il vincitore dei 100 maschili. Per lui 10.72 e vento a favore di 0.9; secondo posto e primo dei laziali sempre per Moretti nei 200 con 21.83 (+0.1). Massimo Flamigni, junior della Studentesca, a 1:58.18 negli 800: è secondo dietro al senior toscano Ferrara (1:53.87). E sempre in chiave Studentesca lo junior Tommaso Maniscalco con 4:00.38 si prende i 1500 in chiave laziale, secondo della serie unica. Chiude in 54,87 Jeremy Besozzi (Studentesca) la sua gara dei 400hs. Due staffette corse nella giornata del 2 a Rieti: una 4x100 con il 54.75 della formazione master della Giovanni Scavo 2000 contro Trovato, Marra, Pompei e Boi; e una 4x400 della Alto Lazio in 3:34.33 con Iannelli, Anselmi, Ercoli e Cianchelli.

Donne. Rispetta le attese Jessica Paoletta, la più veloce, con 11.89 e 1.3 di vento a supporto. Seguono l’atleta dell’Esercito due allieve, Aurora Brugnoli ed Elisa Fossatelli. Anche loro 1.3 di vento a favore, crono a 12.43 la prima e 12.48 la seconda. Francesca Romana Cattaneo senza rivali nei suoi 200: la portacolori di Lazio Atletica Leggera a 23.94 (+0.9). Nei 400 Maria Benedicta Chigbolu si rimette in moto dopo qualche problema fisico che le è costato le World Relays: 53.06. Come detto, sono gli 800 a fare notizia con Federica Pansini (Studentesca) che in 2:07.97 non solo vince la gara ma stacca due importanti ticket. 1500 a Kalliopi Schistocheili di Romatletica Footworks con 5:10.13 in una gara tirata con Mayra Isabel Herrera Bone di Guida Sicura, pochi centesimi dietro. Pezzo forte della giornata i 400hs con Eleonora Marchiando (Atletica Sandro Calvesi) e Yadisleidy Pedroso (Aeronautica). Vittoria alla prima con 56.37 contro i 56.91 dell’azzurra con origini cubane.

I CAMPIONI DEI LANCI – Ci si giocava il titolo regionale dei lanci junior e promesse a Rieti nel giorno della Festa della Repubblica. Nel martello in gara Cristian Colato: il 2001 di Nissolino Sport a 45,87. Nel giavellotto titolo al romano Alessio Cappiello delle Fiamme Gialle Simoni: lo junior arriva a 56,23. Nel disco junior il titolo è di Alberto Di Fazio di Formia Atletica Leggera: classe 2002, lancia a 44,41. Le altre gare: nel peso allievi Gabriele Frangione (Studentesca) a 13,59; nel giavellotto il compagno di squadra Rocco Terenzi a 49,90 con l’attrezzo da 700 grammi. Donne: Martina Carnevale a 15,10 con il peso da 4 kg mentre Valentina Aniballi (Esercito) a 53,84 col suo disco da 1 kg. Proprio Carnevale la segue con 44,64. Sopra i 50 metri la junior Raphaelle Ndaya Mulumba della Studentesca nel martello: 50,08. Giavellotto: la junior Ludovica Giannursini a 43,04 e l’allieva Giulia Ginulfi a 33,72. Entrambe sono della Studentesca.

ch.di.