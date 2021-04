Online il bando per la fase C del corso istruttori

Ecco tutti i dettagli per la nuova fase del corso istruttori. Sul sito si trovano tutti gli adempimenti e i documenti da consegnare. Corso con tecnici indicati dal Fiduciario

30 Aprile 2021

È stato pubblicato sul sito lazio.fidal.it nella sezione Formazione (QUI) il bando per la fase C del corso istruttori. Possono partecipare al corso Istruttori esclusivamente i candidati che abbiano frequentato il “Corso Aspirante Tecnico” nonché i candidati in possesso dei crediti relativi alle abilità individuali derivanti da ruoli rivestiti in ambito federale come da precedente tabella. I candidati dovranno inviare la domanda di iscrizione numero 2, e la quota di partecipazione di 150 euro comprensiva dei costi dell’assicurazione da versare a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT39I0100503309000000005017 intestato a: Comitato Regionale FIDAL Lazio (specificando la causale ed il nome del corsista) entro il 12 maggio 2021 tramite mail a tecnico.lazio@fidal.it. I modelli di Certificazione del Tirocinio dovranno essere inviati entro il giorno prima dell’esame finale. Al corso sono ammessi i provenienti dal precedente Corso propedeutico ed eventuali candidati in possesso dei 3 crediti previsti per le abilità personali.

Il corso di articola in 7 moduli e 30 unità didattiche di 2 ore ciascuna (totale 60 ore), esami finali inclusi. In ogni incontro vengono sviluppate unità di lezione separate da un opportuno intervallo per esigenze didattiche. I partecipanti sono tenuti a svolgere le attività pratiche previste dal programma muniti di proprio abbigliamento sportivo. La frequenza al corso è obbligatoria ed è ammessa l'assenza, per qualsiasi motivo, ad un massimo del 20% delle lezioni (10% nella parte generale e 10% nella parte specifica), limite oltre il quale si perde il diritto di effettuare la prova finale per il conseguimento della qualifica di tecnico di Atletica Leggera, 1° livello (Istruttore).

Il corso sarà tenuto esclusivamente dai docenti indicati dal Fiduciario Tecnico Regionale tra quelli indicati dal Centro Studi&Ricerche FIDAL.

A questo link e sotto tutta la documentazione necessaria per il bando.