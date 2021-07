Olimpiadi, parte l'atletica. Abdelwahed già in finale

I 3000 inaugurano l'Olimpiade per l'atletica. Il romano Abdelwahed terzo nella seconda batteria: Q grande per correre la finale lunedì. "Sono soddisfatto, un premio a chi si è svegliato per tifarci"

30 Luglio 2021

di Christian Diociaiuti



Entra in scena l'atletica e inizia alla grande l'Olimpiade dei laziali. L'Italia e il lazio sorridono, grazie ai 3000 siepi. La presentazione, orario per orario, delle Olimpiadi dei laziali



Super la batteria dei 3000 di Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle) che centra la finale olimpica, prevista lunedì alle 14.15. Non resta deluso chi aspetta in piedi nella notte italiana per le gare della sessione mattutina giapponese: il gran caldo, l'umidità e l'afa che non fermano il romano delle Fiamme Gialle allenato da Vittorio Di Saverio. Gara sempre attenta e nelle posizioni di testa. L'assato finale premia il 25enne di Ostia, che chiude al terzo posto con 8:12.71, non distante dal PB registrato a Firenze al Golden Gala a Giugno, 8:12.04. Abdelwahed chiude dietro il keniota Kibiwot (8:12.25) e l'etiope Wale (8:12.55) con un crono che gli regala la Q grande, senza aspettare i tempi di ripescaggio.



"Sono veramente felice perché l'obiettivo era essere tra i primi tre per non rischiare nulla - dice Abdelwahed al microfono di Ettore Giovannelli della Rai - sono davvero felice, so che in tanti si sono svegliati per tifarci (parla anche dei gemelli Zoghlami, in gara nei 3000 siepi, ndr) e non potevamo deluderli. Sono davvero soddisfatto, ringrazio i miei amici di Camerino, i miei genitori e quelli che ci sostengono in questa situazione".



Alle 12.05 tocca a Dariya Derkach: la triplista dell’Aeronautica salta per la qualificazione, cercando di rientrare tra le prime otto (che si sfidano il 1° agosto alle 13.20). La 4x400 mista (assieme ai 10mila) chiude la prima giornata: alle 13 del venerdì corre Alice Mangione (Esercito), sprinter siciliana di casa a Roma.



