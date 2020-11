Nuovo look alla pista di San Cesareo

L'annuncio dell'amministrazione comunale per rinnovare il "Pera". Il sogno di una pista a Tor Vergata

25 Novembre 2020

In questo mese di novembre sono arrivate delle buone notizie sugli impianti sportivi e in particolare sul fronte dei campi di Atletica Leggera. Ad esempio da San Cesareo, con il rifacimento della pista e a Roma nella zona di Tor Vergata, con la possibile nascita di un nuovo campo d’atletica Leggera. Intanto domenica 29, ci sarà allo Stadio Paolo Rosi un allenamento di gruppo organizzato dalla società Romatletica Footworks, rivolto a tutti gli atleti della corsa su strada, mezzofondo e fondo.

SAN CESAREO - Prossimamente, potremmo vedere il rifacimento completo della pista di atletica leggera arrivata ai giorni nostri in condizioni non ottimali per l'attività.

San Cesareo, come è noto da tempo, è un paese denso di eccellenze sportive, tra cui spicca il settore dell’atletica. L’assessore allo sport Gianluca Giovannetti, felice dei risultati raggiunti dagli atleti, ha annunciato importanti novità che riguardano proprio la pista di atletica dello Stadio Roberto Pera.

Queste le parole Dell’assessore Giovannetti: “Dopo i grandi successi dei nostri runner, conquistati dalle due società di atletica presenti sul territorio, abbiamo ritenuto opportuno valorizzare prevalentemente l’atletica, puntando così sul rifacimento completo della pista di atletica leggera e altri interventi presso lo ‘Stadio Roberto Pera’.

Ringrazio personalmente i nostri tecnici, – conclude Giovannetti – per la stesura del progetto, che nonostante le restrizioni dovute dall’emergenza Coronavirus, hanno dimostrato competenza e professionalità al servizio dell’amministrazione comunale”.

******

TOR VERGATA (Roma) - Rinasce la Città dello sport di Tor Vergata, opera incompiuta: una struttura architettonica incompiuta progettata come complesso sportivo polifunzionale dall'architetto Santiago Calatrava, nella periferia sud di Roma. La prossima legge di bilancio, che a breve dovrà essere discussa dal Parlamento, destina all'università di Tor Vergata 25 milioni di euro per la definizione del contenzioso in essere con la Vianini, la società proprietaria dei terreni, e assegna inoltre 300 milioni alla società pubblica che prenderà il suo posto, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per completare l'opera. Intanto, sempre attraverso la legge di bilancio, verrà istituito un tavolo istituzionale per coordinare gli interventi e le opere necessarie per il Giubileo del 2025. Ci dovrebbe essere in programma la costruzione di una nuova pista di Atletica Leggera.

Rinominata la Vela di Calatrava, essa è visibile anche da molti chilometri di distanza. In questi ultimi mesi, la struttura ha visto la messa in opera di collegamenti con: strade e ponti di svincolo con l’autostrada Roma-Napoli, asfaltato anche un lungo tratto della via di Tor Vergata.

Alle origini della sua nascita, il piano per la città dello sport prevedeva un campus per ospitare gli studenti universitari e gli atleti, una coppia di palazzetti dello sport, uno per la pallacanestro e pallavolo e l'altro per il nuoto, posti uno di fronte all'altro con di fronte una coppia di laghi artificiali a formare una struttura a quadrifoglio. Intorno a questa struttura sarebbero stati realizzati altri impianti sportivi: piscine all'aperto e al coperto, pista di Atletica Leggera ed altre strutture sportive. Di fronte al complesso di impianti sportivi, era prevista inoltre una torre destinata al rettorato dell'università e alta circa 90 metri.

Moreno Saddi