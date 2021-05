Non solo Jacobs-Tortu. A Rieti è un gran weekend

La sfida tra i più veloci d'Italia è l'apice di un fine settimana in cui sarà in azione anche Roberta Bruni e tanti altri laziali, azzurri o al vertice del movimento regionale. Tutti i dettagli

21 Maggio 2021

di Lorenzo Bufalino

Un fine settimana atteso da tutta l’atletica Italiana, quello del Guidobaldi che partirà domani pomeriggio. Finalmente, l’attesa sfida tra Marcel Jacobs, neo primatista dei 100 metri e Filippo Tortu, l’altra freccia azzurra capace di correre sotto il muro dei 10 secondi, sarà realtà. Non solo però i due velocisti azzurri al Guidobaldi, ma anche grande gara di ostacoli e il ritorno in pedana dell’astista Roberta Bruni dopo i 4,60 di Firenze. Poi Galvan nei 400 metri per l’esordio stagionale contro Benati, Strati e Derkach nelle pedane.

CHE GARE – Saranno tante le gare, quasi tutte del programma “olimpico”, con grandi nomi. Detto del duello tra Jacobs e Tortu per il “100 metri CRAI”, grande velocità anche al femminile con le sfide in chiave azzurra tra il duo dei carabinieri con Gloria Hooper e Anna Bongiorni. Si vedrà in partenza nei 200 metri la romana, reatina d’adozione, Benedicta Chigbolu (Esercito).

Nei 400 metri maschili Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) sfiderà Matteo Galvan (Fiamme Gialle) all’esordio stagionale, in quello che si preannuncia quasi una sfida tra generazioni.

Negli ostacoli atteso sia un grande 110 ostacoli, con Paolo Dal Molin (Polizia), Lorenzo Perini (Aereonautica) e anche il laziale Mattia Di Panfilo (Futura Roma), sia un 100 ostacoli femminile. Nel giro di pista con barriere occhio alle laziali Anna Gresta (Roma Acquacetosa) e Federica Tozzi (Fiamme Gialle Simoni) che si troveranno alcune delle migliori interpreti della penisola.

Mezzofondo che vede partecipare Nicolas Pavoni (RCF Roma Sud) in ottima condizione nelle ultime uscite, ed in gara a Rieti negli 800 metri, contro Simone Adamoli (Athletica Vaticana) che ha corso un grande 500 metri domenica scorsa ed il giovane Davide De Rosa (Esercito Sport & Giovani) pronto ad avvicinare il primato regionale under 18.

Tra le donne sarà solito duello sia negli 800 che nei 1500 metri tra Elisa Giuseppetti (ACSI Italia Atletica) ed Arianna Bella (Roma Acquacetosa).

OTTIME PEDANE – Non solo grandi gare in pista ma anche in pedana. Nell’asta donne Roberta Bruni (Carabinieri) poco meno di una settimana fa, ha eguagliato il primato Italiano di Anna Giordano Bruno con 4,60. Sulla pedana di casa cerca magari anche quel centimetro che la metterebbe in cima alle liste Italiane anche all’aperto. Con lei in gara Sonia Malavisi (Fiamme Gialle) pronta a dare battaglia alla reatina e Maria Roberta Gherca (Nissolino Sport). Al maschile sfida tra Ivan De Angelis (Fiamme Gialle) e Alessandro Sinno (Aereonautica). Nel lungo e triplo femminile invece in rampa di lancio per la coppa Europa ci sono Laura Strati (Atletica Vicentina) e Dariya Derkach (Aereonautica), mentre nell’alto attenzione ad Alessia Palmaccio (Roma Atletica Footworks).

Nei lanci occhio ad un terzetto targato tutto Studentesca Milardi. Nel peso Martina Carnevale va a caccia di quei 16 metri che tante volte ha sfiorato, e con lei in pedana una Benedetta Benedetti in crescita con il peso assoluto. Nel giavellotto invece la campionessa Italiana under 20 di lanci invernali, Ludovica Giannursini vuole conferme e magari superare i 44 metri.