Mondiali U20, subito bene i laziali. Benati in finale

Avanti il quattrocentista capitano azzurro. Pansini porta la 4x400 mista in finale e pensa agli 800, Ulisse arriva in semifinale. Domani anche Benedetti

Parte bene l’avventura degli atleti laziali ai mondiali under 20 di Nairobi. Il romano Lorenzo Benati, capitano della squadra, non delude le aspettative ed agguanta la finale iridata nei 400 metri con il tempo di 46.28. Brava anche Federica Pansini, che prima di scendere in pista nella gara individuale domani, ha corso le batterie della staffetta mista 4x400, portando l’Italia in finale. Altra buona prestazione anche per Angelo Ulisse che nei 100 metri supera le batterie e poi si ferma in semifinale.

IL CAPITANO NON DELUDE – Il capitano della spedizione azzurra è Lorenzo Benati, capitano anche a Tallin, e reduce da una bellissima esperienza anche con l’Italia Team a Tokyo 2020. Il romano, allenato da papà Mario, portacolori delle Fiamme Azzurre, ha corso la prima batteria dei 400 metri partendo dalla settima corsia. Passavano direttamente alla finale in due, Benati bravo a gestire la gara anche da una corsia non di certo favorevole, con un bel rettilineo finale agguanta la seconda posizione correndo in un ottimo 46.28, secondo miglior tempo personale di sempre dopo il 46.27 corso proprio a Tallin quest’anno. “Una stagione incredibile che voglio terminare nel migliore dei modi. Sono molto felice, una Q maiuscola ai Mondiali è qualcosa di importante. Mi aspettavo di poterlo fare ma andava dimostrato” le sue parole nel post gara. Per Benati quarto tempo di accesso alla finale, in programma sabato 21 agosto 17.20 locali, 16.20 Italiane.

BRAVA PANSINI – In attesa della gara di domani degli 800 metri, Federica Pansini (Studentesca Milardi) corre la seconda frazione nella staffetta mista 4x400 insieme a Stefano Grendene, Angelica Ghergo e Francesco Pernici. Per i quattro azzurri e per la romana del club reatino, buona gara che li ha portati alla qualificazione diretta, prima terzi sul traguardo, poi secondi per la squalifica del Kenya. In finale, fuori Pansini dalla formazione, per evitare la stanchezza verso la gara individuale, in programma domani alle 10.06 Italiane.

Per lei terza batteria dove dovrà cercare i primi tre posti o i quattro migliori tempi di ripescaggio per le semi-finali.

ULISSE IN SEMIFINALE – Buone prove anche per il velocista Angelo Ulisse (Fiamme Gialle Simoni). Il campione Italiano dei 60 metri, corre due volte in questa prima giornata. Nella mattinata è bravo a trovare la qualificazione per le semi-finali dei 100 metri arrivando quarto in batteria con il tempo di 10.57. In semifinale ci prova, parte bene ma perde qualcosa nel finale, chiudendo quinto nella prima semi-finale con 10.56.

IN CAMPO DOMANI – Esordio nel mondiale domani anche per Benedetta Benedetti (Studentesca Milardi). La lanciatrice da pochi mesi approdata in maglia Esercito, è stata protagonista già in terra Estone con la finale raggiunta nel disco, ed anche a Nairobi sarà tra le migliori vista la finale diretta in programma. L’atleta allenata da Mauro Leoni punterà a superare ancora i 50 metri, misura che le potrebbe permettere di superare i primi tre turni di lancio. Finale alle ore 16.25 locali, 15.25 Italiane.

DIRETTA TV - I Mondiali under 20 di Nairobi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport+HD nelle cinque giornate di gara, da mercoledì 18 a domenica 22 agosto. Questi gli orari. Mercoledì 7.50-11.15, 14.50-17.10. Giovedì 7.50-10.40, 13.20-17.10. Venerdì 7.50-11.30, 12.50-17.30. Sabato 7.50-12.30, 13.30-17.30. Domenica 13.00-17.00.

ISCRITTI E RISULTATI - GLI ORARI DEGLI AZZURRI - FOTO (di Giancarlo Colombo/FIDAL) - LA SQUADRA ITALIANA - LA PAGINA WORLD ATHLETICS DEI MONDIALI U20