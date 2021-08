Mondiali U20, Pansini da urlo: bronzo con la 4x400

La romana ancora sul podio dopo la medaglia degli Europei. Favolosa 4X100 con Ulisse Simonelli: record italiano. Ottavo Benati con la 4x400

Una giornata che non dimenticherà mai Federica Pansini, che vince con le compagne della staffetta 4x400, un bronzo insperato ad inizio campionato. La romana in seconda frazione, dà il via alla corsa per il bronzo. Grande tempo per Angelo Ulisse e Lorenzo Simonelli con la staffetta 4x100 che segna il nuovo primato nazionale di categoria con il tempo di 39.28 mentre è ottava la staffetta 4x400 juniores con Lorenzo Benati.

PANSINI STORICA – Una guerriera Federica Pansini (Studentesca Milardi), una gioia incontenibile nel post gara. La stanchezza dopo la medaglia di bronzo non si sente, e la romana tra lacrime e risate si è goduta a pieno il podio mondiale. Pansini schierata in seconda frazione, alla quarta gara in cinque giorni, fa una buonissima frazione portando il quartetto azzurro in zona podio grazie al sorpasso sul Sud Africa. Da lì in poi sono brave le ultime due frazioniste azzurre a mantenere ed anzi aumentare il vantaggio sul quarto posto. Tempo di 3:37.18 per le azzurre che portano a casa un bronzo forse impensabile ad inizio campionato. Così dopo il podio Europeo, arriva anche quello iridato per una indimenticabile estate azzurra.





CHE STAFFETTA – Un’altra grande prestazione che ha visto la partecipazione degli atleti laziali. La staffetta 4x100 juniores azzurra mai così veloce, quarta grazie alle super frazioni di Angelo Ulisse (Fiamme Gialle Simoni) in apertura e Lorenzo Ndele Simonelli (Esercito) in ultima.

Dopo le buone impressioni mostrate nelle batterie, dove avevano chiuso con il tempo di 39.56, gli azzurrini volano in finale arrivando quarti con il tempo di 39.28, riscrivendo la storia italiana. Il precedente record già sfiorato in batteria per soli 6 centesimi viene frantumato dai quattro staffettisti azzurri, arrivano con questo tempo al decimo posto all-time mondiale e quarto Europeo.





BENATI OTTAVO – Nella gara finale del campionato, la 4x400 maschile, in campo anche l’Italia con Lorenzo Benati (Fiamme Azzure), dopo la buonissima prova nella finale della gara individuale dove era sceso a 46.06. Il romano, con tanto di treccine per un curioso nuovo look, in quarta frazione non può nulla, con il quartetto azzurro fuori gara purtroppo fin dalla prima frazione, quando le altre nazioni hanno preso il largo lasciando l’Italia con un netto distacco in ultima posizione. Ottavo posto finale con il tempo di 3:12.

