Mondiali U20, Benati 6° e PB. 4x100 in finale

Il quattrocentista romano migliora in una super finale dei 400 ok. La 4x100 con Ulisse e Simonelli in finale



Nella quarta giornata dei mondiali under 20 di Nairobi in Kenya, c’era attesa per la finale dei 400 metri di Lorenzo Benati. Il romano si difende in una finale di alto contenuto tecnico, arriva sesto con il nuovo personale portato a 46.06, soli 6 centesimi da quella barriera dei 46” ricercata tra Tallin e Nairobi. Questa mattina invece, qualificazione raggiunta per la finale dal quartetto veloce azzurro, che vedeva in apertura ed in chiusura Angelo Ulisse e Lorenzo Ndele Simonelli, che si rifà dalla delusione della gara individuale di ieri.





BENATI SESTO CON PB – Una gara monstre per il contenuto tecnico. Quella dei 400 metri uomini è stata una delle gare del campionato, con l’atleta di Botswana Pesela che vola sotto i 45”, fino a 44.58. Un grande tempo che trascina anche gli altri partecipanti, tra cui Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) che si difende, parte anche discretamente forte per stare attaccato al treno medaglie, ma gli altri non lasciano scampo. Nel rettilineo finale stringe i denti fino al sesto posto finale, con il tempo di 46.06, nuovo personale e soli 6 centesimi dalla barriera dei 46” ricercata tra Tallin e Nairobi. Una stagione da incorniciare per Benati tra finali e medaglie continentali ed una convocazione per le Olimpiadi che ha fatto morale. Domani occhio ancora, con Benati che verrà schierato quasi sicuramente nella finale della staffetta 4x400 alle ore 18.10, 17.10 Italiane.

FINALE – Nella mattinata brava la staffetta Italiana 4x100 maschile, che in seconda batteria arriva seconda conquistando una bella qualificazione diretta per la finale. In apertura Angelo Ulisse (Fiamme Gialle Simoni) che mantiene i nervi saldi dopo la falsa partenza della squadra Equadorena, poi in seconda Matteo Melluzzo, Filippo Cappelletti ed in ultima un altro laziale, quel Lorenzo Ndele Simonelli (Esercito) che si rifà al meglio della brutta prestazione della gara individuale. Bel crono finale con 39.56, che sfiora il primato nazionale di 6 centesimi. Domani finale alle ore 16.45 locali, 15.45 Italiane.

21 Agosto 2021