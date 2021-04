Modifiche regolamenti CdS: importanti novità

Per CdS Assoluti, Allievi e Master i risultati validi conseguiti in manifestazioni in calendario FIDAL, saranno utili per le fasi di qualificazione

A seguito delle modifiche apportate ai regolamenti dei sottoelencati CDS, si comunica che dal 17 aprile tutti i risultati validi conseguiti in manifestazioni in calendario FIDAL, saranno utili per le fasi di qualificazione di:

C.D.S. su pista Allievi/e

C.D.S. su pista Assoluto M/F

C.D.S. su pista Master M/F

13 Aprile 2021

Il Comitato regionale FIDAL Lazio provvederà alla pubblicazione dei regolamenti aggiornati non appena saranno disponibili.