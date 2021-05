Meeting Rieti con Tortu: 10.18. Benati 46.80

Salta il duello Tortu-Jacobs: il primatista italiano s'infortuna, il Fiamme Gialle corre 10.18. Derkach: triplo da 13,90, Benati sui 400 in 46.80 prima della Coppa Europa. Cresce De Angelis. Domani day2

22 Maggio 2021

di Christian Diociaiuti



Rieti ospita una due giorni di livello. Il sabato, dedicato ai "100 metri Crai Città di Rieti", sarebbe dovuto essere il grande giorno, quello della sfida tra il primatista italiano dei 100 Marcell Jacobs (Fiamme Oro, 9.95) e Filippo Tortu (Fiamme Gialle, 9.99). Un infortunio, però, lascia Marcell Jacobs ai box: il primatista rinvia la sfida con Tortu, che a sua volta cerca il minimo per Tokyo. Alla fine il ritorno in pista dice 10.18 per Tortu, che fa gli auguri a Jacobs "per un pronto rientro. E anche io ce la metterò tutta per tornare a correre forte". Tanti azzurri e atleti al top del movimento laziale da seguire in pista e in pedana. Bene i 100 femminili, con Hooper che cresce. E anche Benati, alla vigilia della partenza per la Polonia, corre i 400 in 46.80, in un duello con Brayan Lopez che la spunta di sei centesimi. Stagionale per Darya Derkach nel triplo, Ivan De Angelis al personale a 5,30 nell'asta. LA PRESENTAZIONE - IL PROGRAMMA - ISCRITTI E RISULTATI



CORSE - Nei 100 al maschile, con solo Filippo Tortu (Fiamme Gialle) in gara e il duello con Marcell Jacobs che salta a causa dell'infortunio del Fiamme Oro a poche ore dallo start, è proprio l'ex primatista italiano a vincere la prima serie, ripartendo dopo l'infortunio da un 10.18 (+1.5). Tortu cerca lo standard per Tokyo, serve un 10.05. "Non è la gara che speravo di fare - dice Tortu a fine gara - mi sono piaciute le sensazioni ai blocchi. Non quelle avute durante la gara. Il duello con Jacobs? Auguro a Marcell di rientrare il prima possibile. Il duello è stimolante. E io ce la metterò tutta per tornare a correre forte. Rieti è una pista a cui sono affezionato". Tortu alla fine non corre la finale.

Nei 100 non ad inviti, su ben undici serie, i migliori sono Thomas Manfredi e Tommaso Ricciardi di ACSI Campidoglio Palatino: 10.89 e 10.91 (entrambi vento a +0.1). Tutto mentre Jacobs, dopo gli accertamenti di stamattina, è tornato per seguire le gare del pomeriggio e salutare Rieti promettendo un ritorno.

Capitolo 100 donne: grande prestazione di Gloria Hooper (Carabinieri) che è a un decimo dal record nazionale e ovviamente si migliora con 11.24 (+1.5). Terza assoluta Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) con 11.55 (+1.5). Sesta Jessica Paoletta (Esercito) con 11.74 (+1.6) e settima Carolina Rinnaudo (Atletica Cascina) in 11.83 (+1.5).



Nel giro di pista al femminile la miglior laziale è Alessia Tirnetta (Nissolino Sport) a 55.41, davanti a Valeria Simonelli (Studentesca) in 55.45. Tra gli uomini, invece, è testa a testa e derby Fiamme Azzurre tra Brayan Lopez e Lorenzo Benati: la spunta Lopez in 46.74, lo segue Benati in 46.80. Uno step importante in vista della convocazione da titolare per i 400 agli Europei a Squadre. Matteo Galvan (Fiamme Gialle) a 48.10.



Nei 1500 il primo laziale è terzo: Luca Filipponi della Purosangue in 4:03.75. Ad Arianna Bella (Roma Acquacetosa) la gara femminile in 4:29.14.



Nei 100hs il miglior risultato laziale è quello di Maria Stella Vacca (ACSI Campidoglio Palatino), terza delle due batterie con 14.36 (+1.1). Per lei, promessa del 2000, è nuovo personale. Nelle prime gare con ostacoli, al maschile, centra la finale Lorenzo Simonelli (Esercito): lo junior corre in 14.15, undici centesimi sopra il PB.

Alle 15.30 la finale: Simonelli scende a 14.11 (+1.6).



Staffette 4x100 alla Nissolino Sport con Domenico Fioribello, Fabio Giardino, Marco De Maio e Marco Ricci di Nissolino in 41.79 per i maschi e con Chiara Crippa, Andrea Celeste Caronti, Alessia Tirnetta e Caterina Ruggeri Fasciani in 47.03 al femminile.



SALTI - Nel triplo è Darya Derkach ad imporsi: la saltatrice dell'Aeronautica di casa a Formia arriva a 13,90 (+1.0). Derkach si prepara agli Europei a Squadre in Polonia e a Rieti colleziona il suo stagionale, rafforzato da due salti a 13,80. Nel triplo maschile, invece, il successo a Filippo Morseletto (Studentesca): lo junior chiude a 14,75 (-1.5), a 13 centimetri dal PB. Capitolo alto: con 1,76 è Alessia Palmaccio, 1994 di Romatletica Footworks, a prendersi la gara, tentando l'assalto a 1,80. Si ferma a 1,74 Flaminia Fracassi (ACSI Italia Atletica). Asta: il successo va alla promessa Ivan De Angelis (Fiamme Gialle) a 5,30: arriva il nuovo personale e va in archivio il 5,25 vantato anche indoor. L'allievo Federico Bonanni (Studentesca) terzo con 4,95.



LANCI - Tra i primi risultati ad arrivare, quelli del martello femminile: seconda assoluta la juniores Raphaelle Mulumba, 2003 della Studentesca che con il martello da 4 kg arriva seconda assoluta (dietro a Serena Argenti di Bracco Atletica/52,11) con 49,41. Un personale di oltre un metro. Gara del disco che premia due atleti fuori dal Lazio; terzo, però, Emanuele Colato, il 1998 di Nissolino Sport che trova un 39,03 al primo lancio. Bella gara maschile il successo a Nathan Fiore delle Fiamme Gialle Simoni: 43,38 con l'attrezzo da 1,750, meno di due metri sotto il PB. Nel giavellotto maschile ad imporsi è l'atleta di casa Giovanni Bellini, della Studentesca: un 71,26 all'ultimo lancio, un paio di metri sotto il personale. Nel peso il duo Studentesca, Martina Carnevale e Benedetta Benedetti, domina: la senior arriva a 15,49 mentre la junior a 14,24. Benedetti eguaglia il PB con l'attrezzo da 4 kg, misura registrata a Latina lo scorso anno. Il record regionale è il 14,52 di Cinzia Petrucci (Lyceum Ostia) del 1972, mentre quello da 3 kg (così come i record allievi) appartiene proprio a Benedetti.