Master: a Tivoli una pioggia di record

IN AGGIORNAMENTO - All'Olindo Galli tanti nuovi personali per gli atleti in gara sabato e domenica. In evidenza Derhemi e Rossi. Ma non solo

16 Maggio 2021

di Moreno Saddi

Un fine settimana interessante per l’atletica leggera laziale master, spazio a tutte le discipline della categoria. È stata l’occasione per mettere a frutto il duro allenamento dei mesi invernali, dopo la parentesi dei campionati italiani di Ancona, dove si è potuto competere solo per una piccola parte delle discipline! Sono arrivati tantissimi nuovi personali. Grande prestazione nei lanci da parte di Xhavit Derhemi classe 1951. Nella velocità, strepitosa Agnese Claudia Rossi: grande personale nei 200 piani.

Allo Stadio Olindo Galli di Tivoli, l’evento sportivo interamente dedicato ai master, con la Manifestazione Regionale Master. Presenti nelle due giornate pomeridiane di questo sabato 15 e domenica 16 maggio, oltre 700 atleti della categoria “Over 35”; gestiti perfettamente dall’organizzazione del Comitato Regionale Lazio e dal G.G.G. provinciale Roma Sud.

(in aggiornamento)

PRIMA GIORNATA: SABATO 15 MAGGIO

100 – Nella prima serie la realizzazione dei migliori tempi, William Zilio (Nissolino Intesatletica/SM35), con 11.92 migliora il crono di tre settimana fa a Latina. Identico percorso anche per Luigi Cicchetti (Liberatletica/SM50), al secondo posto in 11.94 ben 2 decimi di miglioramento. Terzo Giampaolo Doschi (Romatletica Footworks/40), con il nuovo personale di 12.04. Per le velociste donne, ottimo risultato di Agnese Claudia Rossi (Liberatletica/SF50), sfiorato di poco il personale nella prima gara dell’anno: 13.06. Seconda Lucilla Fiori (Romatletica Footworks/SF50), in 13.70 e terza Sara Cossu (G.Scavo 2000 Atl./SF40), in 14.15.

400 – Fa suo il primo giro di pista del 2021, l’atleta di Vicovaro Paolo Ziantoni (Atletica Biotekna/SM35), con il tempo di 52.06. Al secondo posto e stagionale per Paolo Tusa (Romatletica Footworks/SM40), in 54.65; incollato a lui il compagno di squadra Luca Parlanti (SM50), in 54.68. Al femminile s’impone Claudia Salvatore (Runner Trainer/SF35), con il crono di 1:00.97, seconda la casertana Annachiara De Pippo (Endas Cesena/SF40), in 1:01.26. Terza Federica Fiorelli (Romatletica Footworks/SF40), in 1:03.88.

1500 – Nel mezzofondo, Luigi De Luca (ASD Rincorro/SM40), eguaglia il personale dello scorso anno con 4:30.92, distacca di due secondi al suo primo 1500 Emiliano Morbidelli (Athletica Vaticana/SM40), crono finale 4:32.81. Terzo Jacopo Di Venanzio (Romatletica Footworks/SM35), in 4:33.24. Per le donne, vittoria e personale migliorato di due secondi di Chiara Nash (G.Scavo 2000 Atl./SF35), in 5:08.68.

Anche per la Kalliopi Schistocheili (Romatletica Footworks/SF35), tolti ben 4 secondi al vecchio tempo con 5:10.33. Terza Emanuela Tabacchiera (Guida Sicura/SF35), in 5:10.51 ben 20 secondi di miglioramento (indoor 5:12.88).

3000 MARCIA – Successo per Flavio Vona (Atletica Biotekna/SM35), dall’ultima gara del 2017 su questa distanza, al traguardo in 13:05.25, seguono i veterani: Domenico De Blasio (Nissolino Intesatletica/SM65), in 18:31.00 e Gianluca Masini (Atletica dei Gelsi/SM50), in 19:32.70; al quarto posto l’inossidabile mezzofondista Mario Vaiani Lisi (Lazio Olimpia Runners Team/SM70), in 20:14.79. Nella marcia femminile vittoria di Mirella Patti (Italia Marathon Club/SF55), il suo tempo: 17:04.12, al secondo posto Federica Zecchinelli (Atletica Anzio/SF45), in 17:37.91 e terza Monica Zampetti (Lazio Olimpia Runners Team/SF45), in 17:40.41.

4x100 – Staffette molto tirate al maschile dove con un gran tempo vince la squadra A (SM50) della Liberatletica con (Serranti-De Feo-Donnarumma-Cicchetti), in 46.97. Seconda si piazza la squadra B (SM40) della Nissolino Intesatletica con (Natella-Terrinoni-Graziosi-Zilio), in 48.71, mentre la squadra A della Nissolino Intesatletica è terza con (Caputo-Fiaschetti-Conticelli-Renzelli), in 51.41. Al femminile, la staffetta più veloce è stata quella della squadra B (SF45) della Romatletica Footworks con (Landi-Breckenfelder-Capomazza-Comandè), con l’ottimo tempo di 59.69, seguono a quasi 4 secondi le veterane della squadra A (SF60) della Liberatletica con (Diretti-Rafti-Ruggeri-Simrak), in 1:03.30, terza quella A (SF50) della Lazio Olimpia Runners Team con (Massaro A.-Massaro E.-Tattoli-Agresta), in 1:04.10.

LANCI – Che fenomeno Xhavit Derhemi classe1951 (Liberatletica/SM70), strapazza nel peso, con la misura di 13,07, dietro Derhemi si piazza Emanuele Tortorici (Atl. Sandro Calvesi/SM50), con 11,19 e terzo Giorgio Ferrario (RCF Roma Sud/SM55), con 10,58, il quale vince nel martello sfiorando il personale con la misura di 43,94, al secondo posto Andrea Paoli (S.E.F. Macerata/SM55), con 42,32 e terzo Emanuele Tortorici (Atl. Sandro Calvesi/SM50), con 41,99. Nei lanci donne, vittoria della forte martellista Marzia Zanoboni (Liberatletica/SF55), con la misura di 38,65, alle sue spalle c’è Arianna Toppi (Lyceum Roma XIII/SF45), con 30,89 e Barbara Bettella (G.Scavo 2000 Atl./SF60), con 26,71.

Primeggia nel peso Arianna Toppi (Lyceum Roma XIII/SF45), con 9,14, al secondo posto Sonia Lungo (Nissolino Intesatletica/SF50), con 8,02 e terza: Carla Ricci (Liberatletica/SF70), con 7,78.

SALTI – Dopo una pausa di 21 anni nell’alto Massimiliano Raponi (ACSI Campidoglio Palatino/SM40), valica l’asticella alla misura di 1,66, secondo Alfonso Sorice (Liberatletica/SM55), con 1,57 e terzo il compagno di squadra Salvatore Bandiera (SM35), con 1,51. Nel triplo vittoria di Davide Graziosi (Nissolino Intesatletica/SM35), alla sua prima gara nel 2021 con 11,79, alle sue spalle il compagno di squadra: Emiliano Conticelli (SM45), con 10,16 e terzo Riccardo Tartaglia (Atletica dei Gelsi/SM50), con 8,88. Prima nel lungo Maki Fukuoka (Lazio Olimpia Runners Team/SF45), con 4,24, distanziate a 17 centimetri: Federica Comandè (Romatletica Footworks/SF40), con 4,07 e Giovanna Pia Antonini (Nissolino Intesatletica/SF35) con 4,03.

SECONDA GIORNATA: DOMENICA 16 MAGGIO

200 – Paolo Ziantoni (Atletica Biotekna/SM35), dopo la vittoria nei 400 di ieri, fa suoi anche i 200 con il tempo di 23.67, toglie oltre mezzo secondo al suo primato stagionale. Secondo Luigi Cicchetti (Liberatletica/SM50), in 24.19 anche lui in miglioramento. Terzo Vincenzo Paduano (Atletica la Sbarra/SM40), in 24.44. Per le donne, Agnese Claudia Rossi (Liberatletica/SF50), è la più veloce ed impressiona nel mezzo giro di pista in 27.27, realizzando uno strepitoso personale (l’ultimo risaliva al 2017), seconda Lucilla Fiori (Romatletica Footworks/SF50), in 28.56

200hs – Negli ostacoli s’impone Alfonso Natella (Nissolino Intesatletica/SM40), sfiorando di un decimo il personale con il tempo di 31.76, seguito da Marco Pelliccione (Tirreno Atl. Civitavecchia/SM45), in 32.42 e terzo attaccatissimo Riccardo Tartaglia (Atletica dei Gelsi/SM50), in 32.59. Ostacoli donne: vince senza problemi Cristina Paganelli (Romatletica Footworks/SF40), con l’ottimo crono di 33,43, seconda la compagna di squadra Gabriella Capomazza (SF50), con il tempo di 38.30, terza la campionessa del salto con l’asta Carla Forcellini (Atletica dei Gelsi/SF60), in 41.13.

LANCI – Continua il successo di Xhavit Derhemi classe1951 (Liberatletica/SM70), dopo la vittoria ieri nel peso, si prende il primo posto anche nel disco con 43,08, al secondo posto c’è Andrea Paoli (S.E.F. Macerata/SM55), con 37,25 e Bruno Artico (Lyceum Roma XIII/SM60), con 34,31. Nel disco fermminile, la Simona Sagoni (G.Scavo 2000 Atl./SF45), agguanta la vittoria con un lancio di 26,46 che è la sua seconda misura dell’anno, al secondo posto la compagna di squadra Barbara Bettella (SF60), sempre competitiva con la misura di 26,07, terza sempre ad alti livelli Carla Ricci (Liberatletica/SF70), con 21,16 è la sua migliore misura stagionale.