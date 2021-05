Master: Romatletica record con la staffetta

La 4x100 di Romatletica Footworks migliora il primato della Virtus Castenedolo dopo 5 anni. Crono a 55.51 per Sanna-Micheletti-Breckenfelder-Fiori. Ecco come è andato il day1. Domenica si replica

30 Maggio 2021

di Moreno Saddi

La prima giornata della “Manifestazione Nazionale Master”, che si è svolta questo sabato 29 maggio allo stadio “Paolo Rosi”, è partita con risultati di spessore La staffetta 4x100 è da record italiano, con le master SF55 della Romatletica Footworks: tempo di 55.51. Migliora dopo 5 anni il vecchio primato dell’Atl. Virtus Castenedolo, (55.77) datato Arezzo 2016.

Una giornata di gare gradevole dal punto di vista climatico e della qualità si è vista in pista e nelle pedane. La manifestazione sportiva curata dal Comitato Provinciale Roma, con il referente Organizzativo Ottaviano Isgrò, il Delegato Tecnico Gerardina Bauco, il Referente Tecnico Alessandra Palombo e alle iscrizioni Luigi Botticelli.

LA VELOCITA’ – 100: Il più veloce di tutti è Giampaolo Doschi (Romatletica Footworks/SM40), con il crono di 12.05, secondo Marco Rossi (Due Ponti Srl/SM45), in 12.19. 400: Ottimo tempo il 51.83 per Aramis Diaz (Atl. Biotekna/SM45), sul pari età Alessandro Camangi (Ostia Track’n Field/SM45), con 54.70. Per le donne, vittoria di Alessandra Testa (G.Scavo 2000 Atl./SF45), con un pregevole 1:01.75, sulla seconda Alice Sordini (Liberatletica/S45), in 1:04.91. 4x100: La staffetta maschile SM50, premia l’Atletica la Sbarra in 55.69 con Mantellassi-Madama-Masi-Balestra, sulla seconda arrivata, la G.S. Cat Sport Roma in 1:01.77 con (Ruggeri-Mostorino-Isgrò-Brancucci). Al femminile grande successo della Romatletica Footworks, notevole il crono di 55.51 che è anche nuova miglior prestazione italiana della categoria SF55, con Sanna-Micheletti-Breckenfelder-Fiori. Migliora il 55.77 ottenuto dall’Atletica Virtus Castenedolo, ottenuto ad Arezzo il 9 luglio del 2016. Al secondo posto la Liberatletica (SF60) in 1:01.68, con Rafti-Simrak-Ruggieri-Diretti.

IL MEZZOFONDO – 1500: S’impone con il tempo di tutto rispetto di 4:23.71, Luigi De Luca (ASD Rincorro/SM40); distacca di un paio di secondi Roberto Testero (Romatletica Footworks/SM40): il suo crono è di 4:26.25. Conquista il successo per le donne, Emanuela Tabacchiera (Guida Sicura/SF35), in 5:00.21, seconda Clara Maria Cesarini (Olgiata 20.12 SSDRL/SF35), in 5:01.01.

LA MARCIA - 3000: È Patrizio Donati (Kronos Roma/SM60), che ottiene un ottimo successo con il tempo di 16:39.37, al secondo posto c’è Gianluca Masini (Atletica dei Gelsi/SM50), in 18:43.10. Combattuta la gara nella marcia donne, dove taglia prima il traguardo Monica Zampetti (Lazio Olimpia Runners Team/SF45), in 17:34.13, sulla veterana Patrizia Furegon (Liberatletica/SF55), il suo tempo finale è 17:42.89.

DALLE PEDANE CON I SALTI – L’alto uomini vede Alfonso Sorice (Liberatletica/SM55), valicare l’asticella a 1,57, a 6 centimetri dal personale conseguito tre settimane fa a Perugia, secondo Gianluca Petrone (G.Scavo 2000 Atl./SM45), con 1,48. Nel triplo vittoria di Davide Graziosi (Nissolino Intesatletica/SM35), atterra a 12,18, lo segue il compagno di squadra Emiliano Conticelli (SM45), con 10,27. Il lungo donne, incoronano al primo posto con la stessa misura di 4,15: Giovanna Pia Antonini (Nissolino Intesatletica/SF35), e Lucilla Di Stefano (Atl. Endas Cesena/SF45).

I LANCI – Nel disco, sempre ai vertici troviamo il veterano classe 1947, Roberto Sagoni (G.Scavo 2000 Atl./SM70), trova il miglior lancio alla prima prova con 34,92, a circa un metro c’è Marco Principi (Romatletica Footworks/SM55), con 33,87. Il giavellotto è appannaggio del poliedrico Marco Claudio Mastrolorenzi (Romatletica Footworks/SM60), ad un metro dal personale con 34,08 e secondo il compagno di squadra Francesco Cacciatori (SM70), buona la sua misura di 32,79. Il martello vede le donne della Liberatletica nelle prime posizioni con Marzia Zanoboni (SF55), il suo lancio a 40,88 la riporta su ottime misure dal 2020, segue un’altra veterana classe 1951, Carla Ricci (SF70), con il martello che atterra a 26,47. Al peso domina Elvia Di Giulio (Romatletica Footworks/SF70), con l’ottima misura stagionale di 7,20 e seconda la fiorentina Eleonora Begani (Assi Giglio Rosso Firenze/SF60), buono il suo primo lancio a 7,18.