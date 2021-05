Marcia: la domenica di Podebrady (vista Tokyo)

Diversi atleti partono dal Lazio. Spicca la prima convocazione azzurra di Filippo Antonio Capostagno, junior che sarà impegnato nella 10 km. E occhio ai big

15 Maggio 2021

Tutto pronto per la marcia. Sono 22 i laziali convocati per la domenica di gare a Podebrady: ci sono gli Europei a squadre. Il Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha scelto 22 azzurri (11 uomini e 11 donne) per l’evento in calendario domenica in Repubblica Ceca. Evento cruciale verso Tokyo e le Olimpiadi (con le gare di marcia previste a Sapporo). La presentazione da FIDAL.IT



Occhi puntati sui laziali che partono per la Repubblica Ceca, tutti quegli atleti, di questa rregione o che qui si allenano, e che puntano a riportare a casa titoli e prestazioni importanti, in vista dell'estate Olimpica.



Come detto, della squadra fanno parte le punte azzurre Eleonora Giorgi (per la 35 km), Antonella Palmisano (20 km) e Massimo Stano (20 Km). Ma non solo. Tra i convocati c’è il pugliese di casa a Castelporziano Francesco Fortunato, portacolori delle Fiamme Gialle allenato da Riccardo Pisani: convocato per la 20 km. Nella 50 km, invece, figurano Andrea Agrusti (Fiamme Gialle) e Marco De Luca, entrambi delle Fiamme Gialle. E per la 10 km U20 ecco l’esordio in nazionale U20 per Filippo Antonio Capostagno, junior allenato da Orazio Romanzi che sulla distanza nel 2020, a Modena, ha fatto registrare un 44:47, che ha fatto bene a Ostia e a Caracalla nelle recenti uscite.

Al femminile vedremo nella 20 km la romana del Cus Cagliari Mariavittoria Becchetti che affianca le altre azzurre della specialità come Valentina Trapletti (Esercito) e la finanziera Antonella Palmisano. Proprio tornando ai primi atleti citati, è il debutto stagionale sulla 20 km per il bronzo mondiale di Londra 2017 ed europeo di Berlino 2018 Antonella Palmisano, che proprio a Podebrady ha trionfato in Coppa Europa quattro anni fa e nella stessa località ceca ha firmato lo standard olimpico vincendo il match internazionale in 1h28:40 nello scorso ottobre. Giorgi è la vincitrice in carica della 50 km in questa manifestazione (realizzò il record europeo di 4h04:50 ad Alytus nel 2019) e stavolta sarà impegnata nella 35 km, distanza su cui si è laureata campionessa italiana a Ostia nel mese di gennaio, in preparazione per la “venti” di Tokyo. Per il primatista italiano della 20 km Stano è il ritorno su questa distanza a quasi venti mesi dai Mondiali di Doha: in aprile ha rotto il ghiaccio con un primo test nei 10.000 su pista a Roma.