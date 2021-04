Marcia a Caracalla: 10 km a Fortunato e Dominici

Mattinata di marcia al Martellini. Senior, junior e promesse di mattina, le giovanili di pomeriggio. Articolo aggiornato

18 Aprile 2021

È Caracalla lo scenario del CdS di marcia gruppo centro e della prima prova del Trofeo Fulvio Villa oltre che del Trofeo di marcia Cadetti (seconda prova). Giornata di tacco e punta in pista per i top marciatori nell’impianto gestito da FIDAL Lazio nell Capitale. organizzazione a cura di Kronos Roma.

Ad aprire la mattinata la 10 km femminile: in gara senior e promesse. Successo per Eleonora Dominici, la 1996 di Fiamme Gialle-ACSI Italia Atletica che ha chiuso la gara in 47:03.5. La marciatrice di Palestrina non è lontana dal personale di Eskilstuna del 2015, quando siglò un 46:21.49. Sesta Diletta Casciotti (Studentesca): la promessa chiude la sua gara in 55:38.1, seguita da Alice Leonardi (ACSI Italia Atletica) in 57:36.5.

Sempre al femminile, ma tra le juniores, la vittoria va a Ilaria Migliardi: 54:10.2 per la portacolori delle Fiamme Gialle Simoni, alla prima uscita ufficiale sulla distanza (su strada nella 10 km ha 53:29).

La 10.000 maschile se la prende Francesco Fortunato, il pugliese delle Fiamme Gialle di casa a Castelporziano. Per lui 39:42.7, a 42 secondi dal personale del 2019 di Firenze. Fortunato è fuori classifica come il secondo in gara, Massimo Stano, Fiamme Oro Padova, al rientro con 39:52.2. Sesto poso per Giancarlo Bartocci (Studentesca/SM40) con 52:14.5.

Christian Diociaiuti