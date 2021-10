Marcia, Trofeo Regioni: Lazio secondo

A Grottammare i giovani laziali a un punto dal successo nella classifica generale. Primi i maschi e terze le femmine. Successo a Diego Giampaolo e terzo Giorgio Lauria tra gli U18. Fiamme Gialle Simoni vincono trofei Orlini e Grottammare

24 Ottobre 2021

di Christian Diociaiuti

Lazio secondo nel Trofeo delle Regioni di Marcia riservato alle categorie giovanili. Davanti, di un punto, la Toscana (653 vs 652, terza la Lombardia con 648). La rappresentativa laziale a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, è prima nella graduatoria maschile (334 punti, davanti a Puglia 326 e Lombardia 325) e terza con le femmine (con 318 punti, prima la Toscana con 329 e Lombardia seconda con 323). A livello individuale, da segnalare il primo posto tra gli U18 di Diego Giampaolo e il terzo di Giorgio Lauria, rispettivamente di Fiamme Gialle Simoni ed Esercito Sport&Giovani. A ritirare il prem io per la rappresentativa laziale, Fabrizio Mirabello, tecnico che ha accompagnato i giovani marciatori a Grottammare.

I GIOVANI – A partire dai Ragazzi e dalle Ragazze, il Lazio conquista tacco&punta dopo tacco&punta i suoi posizionamenti per la rappresentativa. Tra gli U14, al maschile, terzo Sebastiano Righi (Fiamme Gialle Simoni); quinto Thomas Gagliardi, sempre delle Fiamme Gialle Simoni. Per Righi crono a 9.47 sui 2000 mentre per Gagliardi 10:00. Al femminile, sempre sui 2000, sesta Sophie Elisabeth Scarponi (Nissolino Atletica Area Roma) in 11:10 e decima Beatrice Diana Rotondo del Cus Cassino in 11.21; 16esima Sophia Parziale delle Fiamme Gialle Simoni con 11:44. Cadetti: sui 4km cadette Alessandra Cosi (Studentesca) in 22:00 è 13esima; Nausica Muzi (Fiamme Gialle Simoni) 24esima in 22:58 e Flaminia De Simone 26esima (Fiamem Gialel Simoni/23:02).

Sui 6km al maschile Leonardo Barile (Fialle Gialle Simoni) ottavo in 30:23; 15esimo Lorenzo Mortari di Kronos Roma in 32:54 e 16esimo Domiziano Righi (Fiamme Gialle Simoni) in 33:12. Il risultato di rilievo arriva dagli allievi, nella gara da 10 km: vittoria al primatista mondiale stagionale dei 5000 in pista, Diego Giampaolo (Fiamme Gialle Simoni) in 45:45 e terzo posto a Giorgio Lauria di Esercito Sport&Giovani in 47:21; Ivan Giangaspero nono con 49:47 (Fiamme Gialle Simoni)

GLI ALTRI RISULTATI – Nella 20 km juniores quinto posto per Filippo Antonio Capostagno (Fiamme Gialle Simoni) che chiude la sua gara in 1h35:56; settimo Daniele Benevieri (Fiamme Gialle Simoni) in 1h40:20 e nono Francesco Romanzi (Fiamme Gialle Simoni) in 1h41:39, davanti a Matteo Famularo (Nissolino Sport) in 1h42:28. Tra le donne (15 km) Ilaria Migliardi delle Fiamme Gialle Simoni quarta con 1h20:15; ottava Giorgia Monaco (Fiamme Gialle Simoni) in 1h27:47. Master: nella 10 km da segnalare il quinto posto assoluto degli over 35 di Giancarlo Bartocci della Studentesca in 50:53 e il 51:23 di Giancarlo Camilletti di Kronos Roma. Ottava tra le donne nella 10 km, Lucia Maggio (Atletica dei Gelsi) in 58:15.

LE CLASSIFICHE – Detto delle classifiche del Trofeo delle Regioni e di quelle delle diverse prove del CdS di marcia, il 50° Trofeo Serafino Orlini va alle Fiamme Gialle Simoni con 301 punti come il 16° Trofeo Simona Orlini (634 punti) e il quarto Trofeo Grottammare (935 punti). [TUTTE LE CLASSIFICHE]