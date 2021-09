Maratona di Roma, vincono Kiprono e Jerono

Primo degli italiani Michele Palamini mentre Giorgio Calcaterra chiude in 2h42'05". La gara è partita all'alba e ha colorato Roma con oltre 7500 maratoneti al via tra le strade della Città Eterna

19 Settembre 2021

Si è conclusa prima delle 10 di domenica 19 settembre la 26^ edizione di Acea Run Rome The Marathon, partita all'alba con lo sfondo del Colosseo. Al maschile vince il keniano Clement Langat Kiprono in 2h08'23" seguito dal tanzaniano Emmanuel Naibei in 2h08'28". Chiude il podio l'etiope Deresa Ulfata Geleta in 2h08'42". Festeggia il compleanno tagliando il traguardo in 2h22'47" come primo italiano Michele Palamini.

L'attesissimo Giorgio Calcaterra ha concluso in 2h42'05".

Regina della gara femminile è la keniana Peris Lagat Jerono in 2h29'29". Sempre keniana classificata Judith Jurubet in 2h30'50".

Terzo posto per l'etiopia in 2h32'02" grazie a Jifar Fantu Zewude.



Sono stati 7.500 i maratoneti al via sui Fori Imperiali domenica mattina, 2200 dei quali provenienti da oltre 60 nazioni del mondo.

Classifica maschile

1 Kiprono Langat Clement - KENYA - 2h08'23"

2 Naibei Emmanuel - TANZANIA - 2h08'28"

3 Geleta Ulfata Deresa - ETIOPIA - 2h08'42"



Classifica femminile

F1 Jerono Lagat Peris - KENYA - 2h29'29"

F2 Jerubet Judith - KENYA - 2h30'50"

F3 Jifar Fantu Zewude - ETIOPIA - 2h32'02"

(da comunicato degli organizzatori)