Maratona Maga Circe spostata ad aprile

L'evento era in programma a febbraio: ci si prepara a una bella manifestazione a primavera inoltrata sul litorale laziale

19 Dicembre 2020

Cambio di programma per l’attesissima Maratona Maga Circe, che trova la sua nuova collocazione al prossimo 11 aprile 2021. L’evento, inizialmente calendarizzato a febbraio, ha subito dunque uno slittamento di due mesi, che permetterà di garantire una maggiore sicurezza di attuazione ed una condizione migliore per la preparazione degli atleti. Ecco tutte le informazioni dell’evento ed un contributo video di alta qualità, della manifestazione prodotto da JellyFish Studio.

PER UNA MARATONA SICURA - Ci si augura infatti, che in procinto della primavera, il rischio Covid-19 venga scongiurato. Un ritorno alla normalità che potrebbe essere inaugurato al meglio dalla Maratona Maga Circe, che trova in questa decisione l’appoggio della Federazione e delle due amministrazioni dei comuni di Sabaudia e San Felice Circeo. La decisione è stata presa in accordo con la società organizzatrice “In Corsa Libera”, guidata dal lavoro del presidente Davide Fioriello.

“Abbiamo immaginato di posticipare la gara per non incorrere in ulteriori rinvii a ridosso della data di svolgimento, che avrebbero senza dubbio messo in difficoltà i numerosi partecipanti – commenta Davide Fioriello – Questo – precisa – ci permetterà di arrivare alla gara con una predisposizione migliore e di poter accogliere a basso rischio i numerosi podisti che giungeranno da tutta Italia e dall’estero.

Non è facile – prosegue – coordinare di questi tempi un movimento di massa come quello che produce una maratona ed è per il grande senso di responsabilità verso la cittadinanza ed i comuni che ci accolgono, che abbiamo ritenuto opportuno slittare in primavera. Certo – conclude – resterà in piedi la nostra politica di rimborso integrale della quota qualora la nuova data non venisse incontro alle esigenze di coloro che hanno già effettuato l’iscrizione. Come sempre, massima apertura e trasparenza verso i runners e società. Grazie – conclude Fioriello – alle amministrazioni comunali di Sabaudia e San Felice Circeo ed alla FIDAL, che con estrema disponibilità permettono di attuare un lavoro sinergico e produttivo”.

UNA MANIFESTAZIONE SPETTACOLARE - Per il resto quindi, tutto invariato. La Maratona Maga Circe, appuntamento inserito nel calendario nazionale FIDAL tappa Bronze, offrirà un tracciato da sogno, sulla triplice distanza di 42,195 km – 28 km – 13 km. Sarà possibile ammirare i territori tra Sabaudia e San Felice Circeo e le rinomate località pontine in tutta la loro bellezza, a partire dal borghetto storico di San Felice Circeo.

Si proseguirà costeggiando il mare cristallino, le dune, Torre Paola, fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia.

CALCATERRA IL PRIMO VINCITORE! - Un successo suggellato già nella prima edizione che al debutto collezionava ben 1700 partenti, tra cui “Re” Giorgio Calcaterra, che ne tagliò per primo il traguardo. Le iscrizioni saranno a numero chiuso: massimo 700 partenti per la Maratona, 700 per la 28 km e 700 per la 13 km, per un totale di 2.100 pettorali a disposizione. La partenza avverrà presso Piazza Vittorio Veneto a San Felice Circeo, in corrispondenza della piazzetta principale del borgo antico. L’arrivo sarà collocato per tutte e tre le competizioni presso Piazza del Comune a Sabaudia.

Si ricorda infine, che in caso di annullamento dell’evento per cause non dipese dall’organizzazione, è previsto il rimborso integrale della quota o il congelamento della stessa per l’edizione seguente. Il rimborso è previsto anche per coloro che, a seguito del cambio data, non potranno prendere parte all’evento dell’11 aprile 2021. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.icron.it.

Per maggiori info visitare i canali ufficiali dell’evento, www.maratonamagacirce.it e le pagine facebook ed instagram Maratona Maga Circe.

(da comunicato di Francesca Milani/Ufficio Stampa In Corsa Libera)

VIDEO

Realizzato da Davide Pezzella e Mattia Marvardi/JellyFish Studio





Moreno Saddi