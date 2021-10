Maratona Maga Circe il 6 febbraio 2022

A inizio anno torna l'evento del litorale pontino, certificato dalla FIDAL di livello “Bronze”.La competizione podistica, nasce con molteplici obiettivi tra cui promuovere e valorizzare le bellezze del territorio

27 Ottobre 2021

Il 6 febbraio del 2022, nel litorale pontino in provincia di Latina, si svolgerà la seconda edizione della Maratona Maga Circe, certificata dalla FIDAL di livello “Bronze”. Manifestazione organizzata dall'associazione In Corsa Libera, sotto l'egida FIDAL e con il patrocinio dei comuni di Sabaudia e di San Felice Circeo.

LE NOVITA DELLA 2^ EDIZIONE - Data la vicinanza tra la città di Sabaudia e San Felice Circeo e visto l’indiscusso fascino del territorio della Maga Circe, la competizione comprenderà un percorso iniziale che vedrà la partenza dal centro storico di San Felice Circeo in piazza Vittorio Veneto, proseguendo poi per il suggestivo litorale. Il percorso delle tre distanze competitive, 42,195, 28 e 13 chilometri, si concluderà con l’arrivo nel centro di Sabaudia in Piazza del Comune.



LE MOTIVAZIONI DELL’EVENTO - La competizione podistica, nasce con molteplici obiettivi tra cui promuovere e valorizzare le bellezze del territorio come punto di interesse turistico, sostenere e alimentare lo sport da un punto di vista nazionale!

ISCRIZIONI APERTE – Le iscrizioni saranno a numero chiuso: massimo 700 partenti per la Maratona, 700 per la 28 km e 700 per la 13 km Fast Run, per un totale di 2.100 pettorali.

Fino al 31 ottobre, collegandosi al sito: www.icron.it si potrà usufruire di un prezzo speciale, il cui costo salirà periodicamente, per terminare il 1 febbraio del 2022. Per ulteriori informazioni, l’associazione In Corsa Libera, mette a disposizione il sito dedicato: www.maratonamagacirce.it.

IL PROGRAMMA ORARIO E IL SERVIZIO NAVETTE – Il ritrovo è in Piazza Principessa Mafalda di Savoia, a Sabaudia alle ore 6. Da qui tutti gli atleti saranno trasportati a secondo dell’ordine di partenza delle onde al punto di partenza, sito in San Felice Circeo. Partenza prima navetta ore 6.30. Saranno inoltre messe a disposizione a fine gara, due navette con tratta da Sabaudia a San Felice Circeo per il trasporto degli atleti che ne avessero necessità, una alle ore 13 ed una alle ore 14.30. La partenza unica per tutte e tre le distanze è alle ore 9.30.

RISTORI E PREMIAZIONI - Lungo il percorso saranno predisposti ristori basati solo su bottiglie di acqua e altro materiale confezionato, secondo norme anti-covid ogni 5 Km a partire dal Km 5. All’arrivo sarà presente un ristoro finale anch’esso preconfezionato e sigillato nel rispetto delle normative anti contagio. Le premiazioni verranno effettuate dalle ore 12.30. Verranno premiati sul podio solo i primi 3 assoluti sia nella categoria maschile che femminile con premi in natura per il valore complessivo di 1.000,00 euro e i primi 5 delle categorie master, che ritireranno il premio direttamente al punto consegna. Per quanto riguarda le società, avranno diritto al premio le prime 5, con almeno 30 atleti classificati sommando le tre gare ed assegnando 4 punti atleta per “La Maratona” (Km. 42,195), 2 punti ad atleta per la “Ventotto” (Km. 28) ed 1 punto atleta per “La Tredici” (Km. 13,00).

Moreno Saddi