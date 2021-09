Linee guida Scuole Atletica: il 7/9 incontro col CR

Il confronto tra Società e il presidente FIDAL Lazio, Fabio Martelli, è previsto allo stadio Terme di Caracalla "Nando Martellini" il 7 settembre alle 17.30. Atteso un solo rappresentante per società

03 Settembre 2021

Incontro tra FIDAL Lazio e Società sulle nuove linee guida per le Scuole di Atletica. Dopo aver reso note le novità (LEGGI TUTTO QUI) per accogliere nella miglior maniera possibile i piccoli atleti - anche in virtù di un’attesa crescita delle iscrizioni, frutto dei risultati olimpici del movimento - il presidente FIDAL Lazio, Fabio Martelli, illustrerà le norme e risponderà ai dubbi delle Società in un incontro previsto allo stadio Terme di Caracalla – Nando Martellini (Roma, largo Vittime del Terrorismo), martedì 7 settembre alle 17.30.

Tutte le società che svolgono attività giovanile sono convocate per un incontro con il presidente Fabio Martelli, che sarà a disposizione per un confronto utile alla ripartenza nel miglior modo possibile. Al fine di evitare assembramenti si chiede la presenza di un solo rappresentante per Società.