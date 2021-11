Latina, tutti i risultati del Meeting d'Autunno

Domenica con gare per tutti al Campo Coni. Corse e salti condizionati dal vento: ecco tutti i vincitori di tutte le categorie. In evidenza tanti atleti di casa

07 Novembre 2021

Meeting d’autunno a Latina, organizzato dalla FIDAL locale al campo Coni. Mattinata di sfide su corse, salti e lanci, dagli esordienti agli assoluti.

CORSE - Partiamo dai 50 esordienti metri dove i vincitori al maschile sono Francesco Lauretti della Polisportiva Giovane Priverno in 9.40 per la categoria M5; negli M8 si impone Nicolò Vicedomini della olimpia Terracina in 8.79 e nella M10 Giovanni Caputo della Nissolino Atletica Latina 80 con 8.17. Al femminile vittorie a Greta Chiapperini della Nissolino Atletica Latina 80 in 9.69 per la F5, a Diana Baroni (Olimpia Terracina) in 9.37 per la F8 e Rebecca Della Valle (Lyceum Roma XIII) in 8.29 per la F10. Ragazzi e ragazze: sui 150 successo a Diego Mancini della Lyceum Roma XIII in 20.56 e Sofia Iacoangeli (Atletica Frascati) in 21.44. Sui 600, gli under14 vincenti sono Simone Castiglia (Runforever Aprilia) in 1:54:48 e Chiara Bedin (Nissolino Atletica Latina 80) in 2:27.40. Cadetti e cadette: gli 80 a Lorenzo Vicinanza (Nissolino Atletica Latina 80) in 10.29 (-6.4 il vento) e Arianna Bruscagin (Nissolino Atletica Latina 80) in 11.09 (-2.6). Nei 300 successi a Andrea Bernardini Nissolino Atletica 80 primo in 41.14; Asia Piccinato prima tra le donne in 48.17, sempre per Nissolino Atletica 80. Nei 1000 i successi a Davide Pesoli in 3:18.55 per Nissolino Atletica 80 e per la compagna di squadra Emilia Corradini in 3:40.11.

SALTI – Mattinata di lungo per tutti. Tra gli esordienti (10 anni) Samuele Murtas (Nissolino Atletica 80) arriva a 3,54; Azzurra De Angelis (Atletica Rocca Gorga) a 3,87. Ragazzi: Diego Mancini (Lyceum Roma XII) a 5,33; Alessia Tartaglione (Nissolino Atletica 80) 4,34. Cadetti: Massimiliano Stancarelli (Ad Maiora Frascati) a 5,94; Sofia Parotto (Runforever) a 4,66. Assoluti impegnati nel lungo da fermo: Davis Candilio (Romatletica Footworks) arriva 2,91; Giulia Dovarch (Nissolino Sport) a 2,63.

LANCI – Nei lanci, solo peso e vortex. Proprio i più piccoli, esordienti 10 anni si sono cimentati nel vortex: Flavio Mancini (Lyceum Roma XIII) a 36,78 e la compagna di squadra Michela Miconi a 19,60. Col peso da 2kg ragazze e ragazzi vedono primeggiare Sofia Iacoangeli (Atletica Frascati) con 10,36 e Carmine Migliore (Gruppo Sportivo Italiano) con 8,56. Cadetti e cadette: i successi a Gianluca Ferri (Ad Maiora Frascati) con 11,20 e Nomey Capponi (Atletica Sabaudia) con 9,89. Allievi e allieve: Andrea Belvisi di Nissolino Intesatletica arriva a 12,65, Sara Ferraccioli di Atletica Ceprano a 10,03. La junior Giulia Dovarch (Nissolino Sport) a 9,48.