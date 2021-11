Latina, domenica col Meeting d'Autunno

Al Campo Coni una mattinata di sfide per tutti. In evidenza il lungo maschile e femminile e i lanci. Ma saranno gare anche per i più piccoli

06 Novembre 2021Domenica 7 novembre a Latina spazio al: il Campo di via Botticelli ospita la giornata dei Campionati Provinciali Giovanili con gare di contorno Allievi/Assoluti/Master. Si parte alle 10 con gli esordineti per arrivare alle 12.15. Spazio alle gare per tutte le categorie. L'evento è prganizzato daTra i tanti giovani iscritti, anche atleti più grandi come il saltatore Mauro(Nissolino Sport) con accredito 6,76; spazio anche agli allievi di casa della Nissolino Intesatletica come Davide, Andreae Leonardo. Al femminile, sempre nel lungo, in gara tra le altre Giulia(Nissolino Sport) e Martina(Nissolino Intesatletica). Nei lanci ci sarà la cadetta Noemy, reduce dalla convocazione in rappresentativa a Parma (lanciatrice dell'Atletica Sabaudia, 8,9 di accredito nel peso). Capponi è stata quarta al criterium nel giavellotto.