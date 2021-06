Latina: ''Dischi volanti'' e ''Caccia al Minimo''

Il 22° Meeting di Latina sabato si prepara a regalare prestazioni e spettacolo. Ci sono accrediti di rilievo e un programma molto ricco. Tutti i dettagli nella nostra presentazione

25 Giugno 2021

Ricco il programma delle gare che si terranno nella città di Latina nel pomeriggio di sabato 26 giugno, all’interno del Campo Coni, con la partecipazione di 432 atleti, provenienti anche dalle regioni limitrofe. Il 22° Meeting di Latina – “Caccia al minimo” e “Dischi Volanti”, sarà valida come 1^prova del Campionato di Società delle Prove Multiple Cadetti/e: si recupera così la giornata del 18 aprile di Tivoli, dove le gare del tetrathlon furono sospese alle ore 15.40 su decisione del Delegato Tecnico per le condizioni atmosferiche avverse.

RAGAZZI/E – Al massimo due gare a disposizione per questa categoria, da scegliere tra i 60, 600, 200 ostacoli, alto e peso. Verranno premiati i primi 6 atleti.

CADETTI/E – Nelle prove multiple, pronti a mettersi in gioco con la prima delle 4 prove regionali che termineranno a settembre con i Campionati Regionali individuali. Le quattro specialità, per i cadetti: 100 ostacoli, lungo, disco e 1000 metri. Le cadette: 80 ostacoli, lungo, giavellotto e 600 metri. I cadetti si possono iscrivere anche individualmente alle singole gare e gareggeranno assieme al Tetrathlon. Saranno premiati i primi 6 atleti, mentre per gli iscritti alle gare individuali solo i primi 3 atleti.

ASSOLUTI/E – Queste le specialità in cui si cimenteranno gli atleti della categoria assoluta: velocità con i 100 e 400 metri, 100hs allieve e 110hs allievi; nel mezzofondo con gli 800 e i 3000 metri; nelle pedane con il lungo, triplo, asta e peso, per quanto riguarda il disco e il martello solo su invito, massimo 8 atleti.

I FAVORITI – Sono attesi per eventuali miglioramenti, nella categoria cadetti/e: Chiara Padoan (Atletica Frascati), con 1:38.25 di accredito nei 600. Christian Nardi (Atletica Cecchina Al.Pa.), nei 1000 vanta un personale di 2:49.56. Nel lungo c’è la favorita Raffaella Tsimi Atana (Studentesca Rieti Milardi), atterrata recentemente fino a 5,40. Per i maschi è Salvatore Di Nola (Nissolino Atletica Latina 80), l’atleta con l’ottima misura di 6,20. Nel disco Valerio Paionni (Atletica Tiburtina), è in prima fila con la notevole misura di 37,30.

La categoria assoluta, vede una bella sfida nei 100 tra la napoletana Maria Francesca Scarano (Amatori Atl. Napoli) ed Elisa Fossatelli (Fiamme Gialle Simoni), entrambe allieve ed accreditate dello stesso tempo: 12.35, la Fossatelli sarà impegnata anche nei 100hs. Atteso nei 3000 l’allievo Mario Roani (Nissolino Intesatletica), gara dove vanta un crono di 9:04.08 e che cercherà di limarlo sotto i 9 minuti. Nell’asta c’è la promessa Niccolò Di Mario (Nissolino Sport), con la misura di 4,35 e il master Marco Claudio Mastrolorenzi (Romatletica Footworks), il suo personale è di 3,80.

Inizio gare alle 15.15 con i concorsi e termineranno oltre le 20 con i 3000 metri.

Moreno Saddi