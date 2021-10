Lanuvio e il Festival del Mezzofondo: i risultati

Prima tappa dell'evento autunnale: spiccano i risultati dei più giovani sulla pista blu: Esordienti, Ragazzi, Cadetti e assoluti danno vita a grandi sfide. Ecco le classifiche

24 Ottobre 2021

di Moreno Saddi

Sabato 23 ottobre lo stadio comunale di Lanuvio (Roma) ha ospitato la prima prova del Trofeo Autunnale di Mezzofondo 2021. Il Comitato Provinciale FIDAL Roma Sud, con il supporto del gruppo giudici di Roma Sud, ha organizzato la manifestazione che ha visto la presenza di 280 atleti in gara di tutte le categorie.

LA PRIMA PROVA DEL TROFEO – A poco più di due anni dall’inaugurazione, la pista blu a quattro corsie di Lanuvio ritorna in scena con la prima delle sei prove del Trofeo Autunnale di Mezzofondo: il risultato della giornata si può definire molto positivo. Il pubblico c’era, gli atleti numerosi e con tanta voglia di gareggiare anche. Essendo in chiusura la stagione in pista, i risultati non sono mancati: di gran rilievo quello ottenuto nella categoria Ragazzi, nei 1000 metri, con un tempo che li colloca ai primi tre posti della graduatoria nazionale.

ESORDIENTI – Folta l’affluenza in questa categoria con 190 atleti in gara! 400 M5, 1° Daniele Ferretti (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/1:25.13), 2° Gabriel Collecchia (Atletica Frascati/1:27.77), 3° Lorenzo Pietrosanti (Atl. Frascati/1:33.82). 400 F5, 1^ Viola Orsini (Atl. Frascati/1:34.59), 2^ Gea Di Giambattista (Atl. Frascati/1:37.66), 3^ Margherita Filogonio (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/1:37.72), 400 M8, 1° Alessio Mallone (Atl. Colleferro-Segni/1:14.68), 2° David Ciravolo (Atl. Rocca Priora/1:1867), 3° Leonardo Vigorito (Atl. Frascati/1:18.96).

400 F8, 1^ Benedetta Cappellari (Atl. Neptunia/1:14.92), 2^ Giorgia Gatti (Atl. Neptunia/1:15.20), 3^ Sofia Grilli (Amatori Top Runners Cast.Rom./1:27.42). 800 M10, 1° Andrea Furi (Atletica Cave/2:48.78), 2° Edoardo Campagnolo (Atl. Frascati/2:48.94), 3° Alessandro Innamorato (Nissolino Atl. Velletri/2:49.91). 800 F10, 1^ Chiara Tarquini (Atl. Frascati/2:46.23), 2^ Caterina Gentili (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/2:48.25), 3^ Elisa Vezza (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/2:50.67).

RAGAZZI (1000 m.) – La prima delle due serie, vede una bella sfida con tre atleti appaiati fino a 150 metri dal traguardo, quando Claudio Fanelli (Atl. Frascati), s’invola all’arrivo con il tempo di 2:48.93; lo segue il compagno di squadra Alessandro Saddi, in 2:49.74, che ha ingaggiato un testa a testa fino alla fine, con Valerio Ciaramella (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/2:49.77), in testa per tutta la gara; tutti e tre si posizionano ai primi posti delle graduatorie nazionali.

RAGAZZE (1000 metri) – Ancora una facile vittoria per Flaminia Caruso (Atl. Frascati), all’arrivo in 3:16.92, che distanzia le compagne di squadra: Giorgia Sala (3:27.20) e Angelica Bocaj (3:34.75).

CADETTI (2000 metri) – In questa gara non vengono rispettati i pronostici: un piccolo gruppo di atleti si avvicendano fino a metà percorso, quando Christian Nardi (Atl.

Cecchina), prende il comando e va a vincere con il crono di 6:09.73, secondo è Filippo Caldarini (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/6:12.69). Terzo Giacomo Barbuto (Atl. Frascati/6:40.21).

CADETTE (2000 metri) – Tris delle atlete dell’Atletica Frascati al traguardo, con la vittoria di Chiara Padoan in 7:07.47, la segue: Eleonora Mattogno (7:29.99), ed Eleonora Massimi (7:58.59)

ASSOLUTI UOMINI (3000 m.) – Anche qui le prime tre posizioni di testa sono appannaggio degli atleti della RCF Roma Sud, con il primo posto di Emanuele Curci in 9:44.00, lo seguono: Francesco Grieco (9:48.61) e Giulio Luciani (10.02.14).

ASSOLUTE DONNE (3000 metri) – Una serie questa delle assolute composta da quasi tutte le atlete facenti parte della società ACSI Italia Atletica. S’impone migliorando il suo personale: Flavia Ceracchi in 10:52.57, ben distanziate arrivano Diana Cacciotti (11:44.59) e Aurora D’Amico (12:06.83).

CLASSIFICA A SQUADRE DOPO LA PRIMA PROVA

1^ Atletica Frascati con 1477 punti, 2^ Atletica Cecchina con 1014 punti, 3^ Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano con 1003 punti.

Appuntamento per la seconda prova su strada di domenica 7 novembre a San Cesareo valido per il Campionato Regionale su Strada.