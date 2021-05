Lanuvio, domenica con i cadetti e il CdS

Gli iscritti dell'evento organizzato da FIDAL Roma Sud e che accoglie le società, oltre che a sud della Capitale, anche di Frosinone e Latina.

07 Maggio 2021

Si parte con la marcia, si arriva con i 300. In mezzo corse, salti e lanci. CdS cadetti per Frosinone, Latina e Roma Sud a Lanuvio, provincia di Roma. Nell’evento organizzato da FIDAL Roma Sud, domenica al comunale di via Togliatti spazio alle gare per gli under 16. Inizio alle 9.30, fine alle 12.30. Tra gli accrediti spicca Ginevra Di Mugno (Atletica Frascati) che sarà impegnata sui 1000 con 3:02.27. C’è l’interessante 10.68 anche di Chiara Perciballi da seguire negli 80 e il 10.12 di Alessandro Capone (Ad Maiora Frascati). Lungo con Giada Gelso (Formia Atletica) col miglior accredito e Diego Carletti (Atletica Frascati) nel triplo con 12,24 d’accredito. Nei lanci peso e giavellotto per maschi e femmine.

ch.di.