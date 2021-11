La festa della Rome21k regala i titoli tricolori

In 2500 a Roma per la mezza maratona e l'evento sui 10 km. Assegnati anche i titoli italiani assoluti, promesse e junior. Successi tricolori senior a Epis e Aouani.

07 Novembre 2021

Grande giornata di running per le strade della Capitale, con oltre 2500 runner che hanno corso nel cuore di Roma alla Rome21k e la Rome10k, i due eventi di running organizzati dal Forhans Team. A dare il via alla mezza maratona, che era valida come Campionato Italiano assoluto, junior e promesse, c'erano il Presidente FIDAL Stefano Mei, il Consigliere FIDAL Carlo Cantales e il Delegato allo Sport della Regione Lazio Roberto Tavani.

Alle 8.30, da Via dei Fori Imperiali, è partita la gara femminile e a seguire quella maschile, e il tracciato si è snodato dentro il cuore della Capitale attraversando, tra i luoghi più noti, Piazza Venezia, Piazza Bocca della Verità, Via di Porta Castello con vista di Piazza San Pietro, i tratti centrali dei Lungotevere, Piazza Augusto Imperatore, Piazza di Spagna, Via del Corso fino all'arrivo in Via dei Fori Imperiali con vista sul Colosseo.

Alle 9.15, sulla stessa linea di partenza, il via alla Rome10k agonistica e aperta a tutti, con Massimiliano Rosolino runner d'eccezione.

E' stata una grande festa del running, con amatori arrivati da tutta Italia e anche da Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Perù, Polonia, Spagna e Sudafrica.

A vincere la Rome21k è stata l'atleta del Burundi Francine Niyomukunzi (Atl.Castello) in 1h10:47, seconda sul traguardo e vincitrice del titolo italiano assoluto Giovanna Epis del CS Carabinieri in 1h11:00: terza sul traguardo e seconda per il campionato italiano Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina) in 1:h11:06, nona assoluta e terza per il campionato italiano Fatna Maraoui del CS Esercito in 1h15:32.

“Sono venuta qui per vincere e ho vinto – ha dichiarato la nuova campionessa italiana Epis -. Ci ho messo l'anima, il cuore, tutto. Ho corso forte fin dall'inizio, senza paura, e qui si riusciva a correre bene.

Al ventesimo chilometro pensavo di aver perso il titolo, ma poi mi è scattato qualcosa dentro, mi sono detta che la gara iniziava lì e ce l'ho fatta”.

In campo maschile, il vincitore della Rome21k è stato il keniano Panuel Mkungo dell'Atletica Castello che ha chiuso in 1h02:29, precedendo il connazionale Joel Maina Mwangi (ASD Dinamo Sport) in 1h02:30 e l'azzurro Iliass Aouani dell'Atletica Casone Noceto che si è laureato campione italiano assoluto in 1h02:57, centrando il poker nel 2021 dopo le vittorie dei titoli italiani di cross, dieci chilometri su strada e 10.000 su pista. Al secondo posto per il campionato italiano assoluto si è piazzato il compagno di squadra di Aouani, Alberto Mondazzi che in 1h03'22 ha chiuso quinto assoluto, e al terzo Nadir Cavagna (Atletica Val Brembana) in 1h03:31 (sesto assoluto).

“Sono davvero contento per il titolo italiano, il quarto della mia stagione – ha detto Aouani a fine gara. Nessuno c’era mai riuscito prima e ci tenevo particolarmente. Il percorso era impegnativo, per il crono speravo meglio ma oggi le gambe erano quelle che erano”.

Il titolo italiano nella categoria promesse è stato vinto da Pasquale Selvarolo (Atl. Casone Noceto) in 1h05:38, quello junior da Federico Rondoni (Calcestruzzi Corradini) in 1h08:57. In campo femminile, infine, a vincere il titolo italiano promesse è stata Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini) in 1h16:34.

La Rome21k sostiene la campagna contro la violenza sulle donne attraverso l'hashtag #iocorrosicura.



(da comunicato degli organizzatori)