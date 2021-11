La domenica di cross a Cave: tutti i risultati

In 500 nel Parco di Villa Clementi per il 3° appuntamento col Trofeo Autunnale di Mezzofondo Roma Sud. Ecco tutti i vincitori. Società: prima l’Atletica Frascati

14 Novembre 2021

di Moreno Saddi

Una splendida mattinata autunnale, questa domenica 14 novembre 2021, col “Parco Villa Clementi” di Cave (Roma) ad accogliere i 500 partecipanti alla 3^ prova del Trofeo Autunnale di Mezzofondo di Roma Sud. Perfetta l’organizzazione da parte dell’Atletica Cave e del suo presidente Davide Carmignati, che ha tracciato un percorso campestre all’interno del parco, ben gestito anche dal gruppo giudici di Roma Sud. Hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione il Delegato Tecnico Maria Pia Cantisani e il Referente Tecnico Alessandro Carletti. Anche qui c’era l’ottima conduzione di Antonio Sorrenti alla postazione microfonica. All’elaborazione dati delle gare: Stefano Troìa.

PARCO NATURALE MONUMENTALE VILLA CLEMENTI – Dopo quasi un decennio ritorna a Cave la pura atletica e non poteva esserci luogo migliore, per poter ospitare le centinaia di atleti e altrettanti accompagnatori! Al Parco di Villa Clementi una campestre spettacolare, visibile per 2/3 del circuito. Immerso nel parco realizzato nel XIX secolo, appartenuto in passato alla Famiglia Clementi, la villa è circondata da boschi di castagno e alberi secolari di alto fusto.

LE AUTORITÀ – Folta presenza di consiglieri e della giunta comunale della Città di Cave, accolti dal presidente del Comitato Provinciale di Roma Sud Daniele Troisi. Molta felicità nel vedere una manifestazione unica nel panorama atletico italiano, per la varietà delle gare messe a disposizione, così partecipata e soprattutto supportata dalle amministrazioni comunali.

Le autorità intervenute al Trofeo Autunnale di Mezzofondo, sono state il Sindaco Angelo Lupi, il Delegato allo Sport e Spettacolo Massimiliano Pulcini, la Delegata alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Silvia Baroni, il Presidente del Consiglio Comunale Rossano Renzi, il Consigliere Comunale con delega al Bilancio e Patrimonio Roberto urbani.

LE GARE DELLA 3^ PROVA – Il via alle competizioni è stata dato alle ore 9.40, con le gare degli assoluti. Nei 5000 metri maschili, dominio della RCF Roma Sud, con la vittoria di Alexandru Ciumacov – ritornato a gareggiare dopo un lungo infortunio – lo seguono i più giovani Emanuele Curci e Mirko Picarelli. Al femminile i 5000 metri sono appannaggio dell’ottima Aurora D’Amico dell’ACSI Italia Atletica, che ha la meglio su Sofia Vari (Atl. Colleferro Segni) ed Elena Meneguzzo (Atl. Roma Acquacetosa).

Per le tre numerose fasce degli esordienti: (400m M5) 1° Daniele Ferretti (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano), 2° Leonardo Carinci (Atl. Frascati), 3° Riccardo Luzietti (Area Atl. San Cesareo). (400m F5) 1^ Viola Orsini (Atl. Frascati), 2^ Margherita Filogonio (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano), 3^ Claudia Antonoccia (Amatori Top Runners Cast. Rom.). (400m M8) 1° Alessio Mallone (Atl. Colleferro-Segni), 2° Giordano Vietri (Area Atl. San Cesareo), 3° Joele Marcatelli (Atl. Genazzano). (400m F8) 1^ Benedetta Cappellari, 2^ Giorgia Gatti, 3^ Rebecca Urbani, tutte tre dell’Atletica Neptunia. (800m M10) 1° Raniero Lombardi (Atl.

Frascati), 2° Alessandro Innamorato (Nissolino Atl. Velletri), 3° Andrea Furi (Atl. Cave). (800m F10) 1^ Chiara Tarquini (Atl. Frascati), 2^ Caterina Gentili (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano), 3^ Arianna Filipponi (Area Atl. San Cesareo).

Nei 1000 metri della categoria ragazzi: grande movimento fin dalla partenza per i tanti pretendenti alla vittoria, ma Alessandro Saddi dell’Atletica Frascati parte in testa ed è primo fino al traguardo; al secondo posto bene Valerio Ciaramella (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano); al terzo posto un ottimo Giulio Borelli (Atl. Frascati). Per le ragazze: dominio delle atlete dell’Atletica Frascati, con Flaminia Caruso, lenta in partenza ma recupera a metà gara e vince seguita da Angelica Bocaj e Giorgia Sala.

Nei 2000 metri cadetti: c’è stata un’interessante lotta a tre per la vittoria finale, dove la spunta meritatamente Luca Borzi dell’Area Atl. San Cesareo, per il secondo posto un testa a testa fino al traguardo, dove ha la meglio Filippo Caldarini (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano) su Giacomo Barbuto (Atl. Frascati). Continua l’ottima forma nella gara delle cadette: per Ginevra Di Mugno dell’Atletica Frascati, la seguono all’arrivo altre quattro compagne di squadra, per la seconda posizione c’è Chiara Padoan e terza Eleonora Mattogno.

TROFEO AUTUNNALE DI MEZZOFONDO, CLASSIFICA DI SOCIETA’ DELLA 3^ PROVA

1^ Atletica Frascati (1395 punti), 2^ Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano (1109), 3^ Atletica Cecchina Al.Pa. (961 punti)

Appuntamento a Frascati il 28 novembre, per la quarta prova del Trofeo e valida anche per il campionato regionale di corsa in montagna.