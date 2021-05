La Run4Hope a Villa Borghese e Parco Acquedotti

Nel weekend sport, solidarietà e ricerca contro i tumori infantili. Patrocinio di Esercito, FIDAL-FIDAL Lazio e Roma Capitale. Appuntamenti anche a Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti

28 Maggio 2021

Si avvia alla conclusione l’iniziativa Run4Hope 2021 Massingen pro AIRC, che si sta svolgendo in contemporanea in tutte le regioni italiane per unire sport, solidarietà e ricerca scientifica. Un evento unico e inedito nel suo genere nel quale i partecipanti non hanno confronti cronometrici o agonistici ma corrono con lo scopo di contribuire alla ricerca scientifica che Fondazione AIRC promuove per combattere i tumori infantili; fenomeno che colpisce annualmente circa 1.400 bambini. L’evento, tra i vari enti, beneficia del Patrocinio dell’Esercito italiano, della Federazione italiana di Atletica Leggera e del Comune di Roma.



La Run4Hope 2021 Massigen nel Lazio

Anche il Lazio rappresenta un protagonista della “Run4Hope 2021–Massingen pro AIRC”, la staffetta podistica non competitiva, che ha avuto inizio sabato 22 maggio dalla varie regioni d’Italia. La formula laziale prevede iniziative specifiche su Roma città e staffette di carattere provinciali negli altri territori.

Sabato 22 maggio allo Stadio Martellini delle Terme di Caracalla, si è celebrata la partenza della staffetta di Roma. Grazie alla collaborazione del Comitato regionale Fidal Lazio, presieduto da Fabio Martelli, i primi runners dell’Esercito italiano hanno corso nella zona del Circo Massimo. Ecco il quadro delle altre province:

Per la provincia di Latina , sabato 22 maggio la partenza è avvenuta a Sabaudia, in collaborazione con l’Esercito, con arrivo domenica mattina a Latina, in piazza Del Popolo, grazie al Centro Fintess Montello.

La corsa proseguirà con l’evento di domenica 30 maggio , organizzato da Nuova Podistica Latina lungo la via Francigena congiungendo l’Abbazia di Fossanova con quella di Valvisciolo;.

Per la provincia di , sabato 22 maggio la partenza è avvenuta a Sabaudia, in collaborazione con l’Esercito, con arrivo domenica mattina a Latina, in piazza Del Popolo, grazie al Centro Fintess Montello. La corsa provinciale di Frosinone , che si terrà nel weekend di 29 e 30 maggio, sarà coordinata dalla Fidal provinciale e coinvolgerà le società di Atletica: Polisportiva Ciociara, Atletica Arce e Atletica Ceprano, Atletica Ceccano.

La corsa provinciale di , che si terrà nel weekend di 29 e 30 maggio, sarà coordinata dalla Fidal provinciale e coinvolgerà le società di Atletica: Polisportiva Ciociara, Atletica Arce e Atletica Ceprano, Atletica Ceccano. Per la provincia di Viterbo il Comitato provinciale Fidal ha organizzato una prima parte sabato 22 maggio e un circuito nei dintorni del capoluogo domenica 23 maggio.

Per la provincia di il Comitato provinciale Fidal ha organizzato una prima parte sabato 22 maggio e un circuito nei dintorni del capoluogo domenica 23 maggio. Rieti, l’Atletica Rieti Andrea Milardi, organizzerà un evento con base presso lo Stadio Guidobaldi nel week-end del 29 e 30 maggio;

Le iniziative a Villa Borghese (al Pincio) e al Parco degli Acquedotti

Nel weekend del 29 e 30 maggio saranno dedicate due giornate Run4Hope nel contesto dei parchi di Villa Borghese – al Pincio (sabato 29 maggio tra le 9 e le 10:45), in collaborazione con la Podistica Solidarietà, e al Parco degli Acquedotti, in collaborazione con l’Atletica Villa De Sanctis (domenica 30 maggio, ritrovo ore 8:30).

Sabato 29/5 – Run4Hope per AIRC al Pincio 9:00 -10:45 - Info e programmi: QUI e podistica.solidarieta@virgilio.it

Domenica 30/5 – Run4Hope per AIRC al Parco degli Acquedotti (Chiesa di San Policarpo) – 8:30

Appuntamento al Parco degli Acquedotti alle ore 8:30. EVENTO SOCIAL



Le donazioni

Sia la Podistica Solidarietà che l’ASD Villa De Sanctis promuoveranno una raccolta fondi in loco rivolta a tutti i partecipanti. Chiunque (anche non partecipante) potrà contribuire anche attraverso la pagina aperta su rete del dono con modalità digitali QUI

Le staffette Run4Hope 2021 in Italia

Il testimone della “Run4Hope Italia 2021 Massigen” sta passando di mano in mano in tutto il territorio italiano grazie alle oltre 400 associazioni sportive iscritte e a numerosi runners iscritti singolarmente.

Per ogni Regione il percorso è stato definito dai comitati regionali d’appoggio a Run4Hope che hanno visti particolarmente attivi i comitati territoriali della FederAtletica e le società affiliate alla Fidal stessa.

Privilegiati come luoghi di partenza arrivo i capoluoghi di Regione, con alcune variazioni come nel caso del Veneto dove si è privilegiata Vicenza come località di riferimento avendo la Onlus promotrice sede nella città del Palladio.

Da segnalare anche lo svolgimento anticipato della Staffetta ligure che è stata abbinata all’evento podistico a staffetta “La Liguria che riparte di corsa” che si è tenuto l’8 e il 9 maggio scorsi. Per ragioni legate alla situazione Covid è stata invece rinviata la staffetta in Molise.

Ecco le località di partenza (22/5) e arrivo (30/5) della staffette: Abruzzo, L’Aquila (p/a); Basilicata, Grassano (partenza) – Matera (arrivo); Calabria, Castrovillari (partenza) - Reggio Calabria (arrivo); Campania, Napoli (p/a); Emilia Romagna, Bologna (partenza) - Piacenza (arrivo); Friuli Venezia Giulia, Muggia (p) – Trieste (a); Lazio previsti eventi di partenza a Roma (Stadio Caracalla), Viterbo, Frosinone e Sabaudia con sviluppi indipendenti e chiusura il 30 maggio con un evento speciale promosso dalla Nuova Podistica Latina lungo la via francigena che abbraccerà Run4Hope e AIRC congiungendo l’Abbazia di Fossanova con quella di Valvisciolo; Lombardia, Milano partenza dal Parco City Life e arrivo nei pressi di Piazza Gae Aulenti; Marche: partenze da Urbino, Pergola e Camerino e arrivo ad Ancona; Piemonte, Torino, partenza da Piazza San Carlo e arrivo al Parco del Valentino; Puglia, partenze da Spongano, Ischitella e Gravina con arrivo dei vari rami a Bari; Sardegna: Cagliari (p), Sassari (a); Sicilia, Agrigento Valle dei Templi e Alcamo per le partenze – arrivo dei due rami a Messina; Toscana, Firenze (p/a); PA di Trento, Riva del Garda (p), Trento (a); Provincia Autonoma di Bolzano, evento cittadino a Bolzano il 30 maggio; Umbria: Perugia (p/a); Valle D’Aosta: domenica 30 maggio da Aosta a Point Saint Martin.

L'Esercito Italiano patrocina la Run4Hope 2021 Massigen

L'Esercito Italiano ha concesso il suo prestigioso patrocinio alla Run4Hope 2021 Massigen evidenziando l'importanza nazionale dell'iniziativa, grazie allo scopo solidale delle staffette regionali che di mano in mano trasporteranno il testimone, messaggio di altruismo e di impegno dei ricercatori di AIRC. Valori pienamente condivisi dalla grande famiglia dell'Esercito Italiano che fa del coraggio, della preparazione professionale, del senso del dovere, della responsabilità, della tenacia, dello spirito di corpo e dell’abnegazione, i principi cardine su cui si fonda e a cui ogni militare si ispira quotidianamente.

I Patrocini concessi

Oltre al patrocinio dell'Esercito Italiano, Run4Hope 2021 ha ottenuto il Patrocinio, in ambito sportivo dalla Fidal - Federazione italiana di Atletica leggera, dal CSI – Centro Sportivo Italiano - dalla FIASP – Federazione italiana amatori Sport per Tutti, e dall’AIC - Associazione Italiana Calciatori.

A livello istituzionale si registrano le concessioni di: Union Camere Veneto, Camera di CommercioIAA di Vicenza e delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Lombardia, Veneto. A queste, si è aggiunto il Comune di Vicenza, dove ha sede la Onlus e luogo di partenza/arrivo della Staffetta veneta.

Anche i Lions Clubs International Foundation sosterranno l’evento partecipando con diversi clubs in alcuni ambiti territoriali, in particolare del Veneto, del Piemonte e del Trentino Alto Adige.

I Sostenitori

Run4Hope ha reperito le risorse e le energie per prendere forma e lanciare la prima edizione grazie a un gruppo di aziende che ha deciso di legare il proprio nome e la propria immagine alla staffetta benefica pro AIRC. Sponsor principale dell'evento sarà Massigen, a cui si aggiungono altri partners quali Löwengrube, Cemes – Salute Group CDV, SE.FA.MO, Gruppo Cecchin Costruzioni Edili, Patavium Energia, Roberto Coin, Autoserenissima e Butterfly punto prelievi.

Il testimone realizzato da Paolo Albertelli

Il testimone è stato disegnato dall'artista piemontese Paolo Albertelli: la sua forma infatti richiama la forma della molecola del DNA, formata da due catene polinucleotidiche appaiate e avvolte intorno allo stesso asse, in modo da formare una elica.

Il DNA è la base fondamentale della vita e il testimone è l'emblema della ricerca scientifica e degli sforzi dei ricercatori della Fonazione AIRC, impegnati ogni giorno a studiare nuove soluzioni per rendere il cancro sempre più curabile.