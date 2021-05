La 4x400 mista vince con Re e Mangione

In Polonia la truppa laziale sorride grazie al quattrocentista delle Fiamme Gialle di casa a Rieti e alla siciliana dell'Esercito che si allena a Roma. Finali anche per Jacobs, Lukudo e Benati

02 Maggio 2021 Dopo i grandi sorrisi di sabato , è una domenica di finali in, a Chorzow, per le, i Mondiali di Staffette. I laziali scesi in pista ieri, sono tutti confermati: Re e Mangione nella 4x400, Jacobs nella 4x100, Lukudo nella 4x400 donne e Lorenzo Benati nella 4x400 maschile. I successi alla fine sono per la 4x400 mista e la 4x100 femminile, in cui non ci sono "laziali".

Con la conquista della finale sabato, tutte le 5 staffette azzurre correranno alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali di Eugene nel 2022.



Apre la 4x400 mista con Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Alice Mangione e Davide Re. Gara perfetta. Scotti si avvicina al cambio al pari degli altri, affidando a Giancarla Trevisan il testimone: è lei a confezionare un bel margine di vantaggio che viene ampliato dalla siciliana di casa a Roma, Alice Mangione (Esercito). Davide Re chiude la partita, mantenendo il vantaggio. Crono a 3:16.60.



La 4x100 maschile seconda. Buona partenza con Fausto Desalu e nel cambio con Marcell Jacobs, autore di una gran frazione.

Istanti preziosi si perdono negli ultimi due cambi che lanciano prima Davide Manenti e poi Filippo Tortu. Tempo finale a 39.21 e secondo crono dietro al Sudafrica, in virtù della squalifica di Brasile e Ghana.



La 4x400 femminile con Raphaela Lukudo prima frazionista è quinta con 3:32.69. Completano il quartetto Eleonora Marchiando, Petra Nardelli e Ayomide Folorunso.



Nella 4x400 maschile la gara la apre Lorenzo Benati, che al cambio è tra i primi 4. Alla fine gli azzurri (ci sono anche Alessandro Sibilio, Brayan Lopez e Vladimir Aceti) sono quarti con 3:05.11.





