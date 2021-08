La 4x400 di Re settima alle Olimpiadi

Il finanziere che si allena a Rieti in finale olimpica: "Ci credevamo a una medaglia, ma bello comunque". Altro record nazionale. Si chiudono i Giochi per i laziali: ecco il riassunto dei nostri risultati

07 Agosto 2021

di Christian Diociaiuti

Le Olimpiadi dei laziali si chiudono con la 4x400 con Davide Re, atleta delle Fiamme Gialle, primatista italiano dei 400 metri che è tornato sotto i 45” nella gara individuale e che saluta Tokyo con il settimo posto e il nuovo record italiano della 4x400 maschile. Tempo che dice 2:58.81, altro grande crono sotto i 3' che segna una nuova epoca del giro di pista e dei quartetti azzurri.

Re primo frazionista, tornato sotto i 45" nella gara individuale; cambio con il compagno di squadra Vladimir Aceti che tiene bene. In terza frazione Edoardo Scotti (Carabinieri) che corre bene, recupera a metà gara ma si trova a un impaccio al momento dell'ultimo cambio, con Alessandro Sibilio: non si accorge che il compagno è all'esterno e perde istanti preziosi per cedere il testimone.

"Alla staffetta ci crediamo. Nonostante la finale olimpica, lo vedete, siamo amareggiati. Ci credevamo tantissimo. Ma arrivare a un'Olimpiade non solo per dare il proprio meglio, che è scontato, ma per giocarsi una medaglia, è bellissimo. Abbiamo fatto il record italiano e possiamo fare ancora meglio" dice alla Rai, lucido, Davide Re, che si allena a Rieti con Maria Chiara Milardi.

Con la 4x400 azzurra si chiude l’Olimpiade dei laziali. Un’Olimpiade che ha portato nella nostra regione l’oro di Marcell Jacobs (Fiamme Azzurre) nei 100 metri e sempre grazie all’atleta di Paolo Camossi oltre a Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu, il titolo della 4x100. La marcia porta all’Infernetto due stupende medaglie: quello dei pugliesi di casa a Roma, Antonella Palmisano e Massimo Stano, entrambi sul tetto del mondo nella 20km. Ma non solo: il settimo posto della 4x400 con Davide Re (Fiamme Gialle), a sua volta semifinalista del giro di pista; c’è il 14esimo posto del romano Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle) nei 3000 siepi, il 15esimo di Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) nella 20 km di marcia e il 23esimo di Andrea Agrusti (Fiamme Gialle) nella 50 km di marcia.

E poi le partecipazioni di Darya Derkach (Aeronautica, triplo), Roberta Bruni (Carabinieri, asta), Claudio Stecchi (Fiamme Gialle, asta), Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre) semifinalista dei 1500, i ragazzi e le ragazze di 4x400 e mista, Mariabenedicta Chigbolu (Esercito), Matteo Galvan (Fiamme Gialle), Alice Mangione (Esercito), Raphaela Lukudo (Esercito), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre, 4x100 e mista), Teodorico Caporaso (Aeronautica, 50 km marcia), Marco De Luca (Fiamme Gialle, 50 km marcia).



